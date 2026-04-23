„Дяволът носи Прада“, но прегръща Версаче: Донатела взриви премиерата в Лондон

Източник: БТА/AP

Повече от 20 години след излизането на първия филм „Дяволът носи Прада“, звездите се събраха отново в една забележително слънчева вечер в Лондон, за да отпразнуват премиерата на неговото продължение.

Членовете на оригиналния състав Мерил Стрийп, Ан Хатауей, Емили Блънт и Стенли Тучи се завръщат в ролите си, като към тях се присъединяват и нови лица като Симон Ашли и Кенет Брана.

Точно както в оригиналния филм от 2006 г., фокусът е върху живота на колоритните главни герои и начина, по който те навигират в света на модната журналистика в един постоянно променящ се медиен пейзаж.

В разговор с BBC на червения килим Хатауей сподели, че е било „толкова забавно“ да бъде част от филма отново, след като е имала „оня първоначален инстинкт преди 20 години“ да се включи в оригиналния проект.

Блънт, от своя страна, заяви, че завръщането към емблематичната ѝ роля на Емили е било „безпроблемно – като чифт удобни стари чехли“.

Блънт, чиито деца са „обикнали“ филма, когато са го гледали тази седмица, сподели, че „не е знаела“, че оригиналът ще има „този епичен живот и ще бъде прегърнат от толкова много поколения“.

„Когато започнахме да снимаме втората част, не знам дали сме си представяли, че ще предизвика такава треска. Наистина очаквахме просто да заснемем продължението и хората може би да се вълнуват. Но когато хиляди излязоха на улицата, за да ни гледат как снимаме, си казах: „О, уау, това е лудост“, каза тя.

Създателят на съдържание и звезда в социалните медии Амелия Димолденберг има кратка поява във филма и заяви, че „не може да повярва“, че е в него „дори за миг“.

„Спомням си как го гледах, когато бях на 12 години. Отидох на кино и не искам да звучи драматично, но наистина мисля, че той промени живота ми“, пошегува се тя.

Димолденберг сподели, че филмът е „причината да отида да уча модна журналистика и винаги съм искала да работя в списания заради него, така че за мен беше много емоционално да бъда там на снимачната площадка в Ню Йорк“.

Комикът и сценарист Кейлъб Херон, който играе един от асистентите на Миранда Прийстли в новия филм, каза, че винаги е бил огромен фен на „Дяволът носи Прада“, но увери, че се е „държал съвсем прилично и нормално“ на снимачната площадка със своите идоли.

„Беше много, много вълнуващо и за мен бе чест да бъда около всички невероятни хора, работили по филма, но се надявам, че бях нормален – някой да ми каже, ако не съм бил“, пошегува се той, поглеждайки към колегите си от актьорския състав, които се снимаха зад него.

Симон Ашли също е част от новото поколение асистенти на Миранда във филма, като звездата от „Бриджъртън“ нарече ролята си „един от акцентите в кариерата ми“.

„Емили [Блънт], Ани [Хатауей], Стенли [Тучи] и Мерил [Стрийп] – всички бяха просто прекрасни, толкова мили. Имам толкова много мили спомени от работата с тях и да, за мен беше вид майсторски клас само да ги наблюдавам“, добави тя.