Дрон навлезе във въздушното пространство на Молдова, открити са следи от експлозия

Д рон е навлязъл във въздушното пространство на Молдова тази сутрин, а в поле край източното село Лопатна, недалеч от границата с Украйна, са били открити следи от експлозия, съобщи молдовското министерство на отбраната, предаде Ройтерс.

Системите за наблюдение на Молдова са засекли дрона да навлиза в страната в 00:20 ч. местно време днес (също 00:20 ч. българско време) от посока на района между градовете Михайловка и Лопатна, посочва министерството.

Отломки от ракета бяха открити в Молдова

„Потвърдено беше, че фрагменти от безпилотен летателен апарат са открити на нива край района на Лопатна“, се казва в изявление на министерството. В текста също така се допълва, че следите на мястото показват, че е имало "възникване на експлозия“.

Министерството отбелязва, че през нощта Русия е извършила атака срещу съседна Украйна и уточнява, че отломките от дрона се изследват, за да бъде установен произходът им, както и обстоятелствата около инцидента.

„Случилото се подчертава рисковете и последиците, които войната на агресия на Руската федерация срещу Украйна представлява за регионалната сигурност и съседните държави“, заяви молдовското външно министерство.

Молдова: Открихме части от ракета след руски удари

Молдова неведнъж е регистрирала случаи на руски дронове, навлизащи в нейното въздушно пространство, или на паднали отломки в райони близо до границата.

Президентът на страната Мая Санду заяви вчера, че войната в Украйна показва колко силно страната ѝ се нуждае от високотехнологични дронове прехващачи и че е необходимо ново законодателство, което да улесни производството им.