ММА бойци в Белия дом: Как Тръмп взриви Америка с плана за рождения си ден

П резидентът Доналд Тръмп подготвя безпрецедентно за американската история зрелище. На 14 юни Южната морава на Белия дом ще се превърне в арена за професионални ММА битки от веригата UFC. Събитието, официално наречено „UFC Freedom 250“, е замислено като част от честванията за 250-ата годишнина на САЩ, но съвпада и с 80-ия рожден ден на американския държавен глава, съобщава The Atlantic.

В момента в двора на Белия дом кипи мащабно строителство. Работници издигат огромни арки, декорирани със звезди и райета, под които ще бъде разположена емблематичната осмоъгълна клетка (октагон). По думите на самия Тръмп, пред официалния вход на президентската резиденция ще се появи временна трибуна с 5000 места.

Организаторите от UFC планират да разположат огромни екрани в близкия парк „Елипса“ и да раздадат до 85 000 безплатни билета за гражданите, които искат да наблюдават двубоите на живо.

Its s UFC event, they are building a full octagon cage on the White House South Lawn for UFC Freedom 250 on June 14th, Trump’s 80th birthday and Flag Day.



It’s part of the 250th anniversary celebrations, with big title fights like Ilia Topuria vs. Justin Gaethje.



UFC’s paying… https://t.co/POtrBnCXbA pic.twitter.com/MOpr5zlJ3D — Patricia 🇺🇸 (@1109Patricia) June 3, 2026

Дългогодишно приятелство и огромни разходи

Връзката между Доналд Тръмп и главния изпълнителен директор на UFC Дейна Уайт датира от началото на века. Тогава Тръмп беше един от малкото, готови да приемат ММА битки в своите казина в Атлантик Сити, помагайки на спорта да излезе от нелегалност. Днес Тръмп редовно посещава галавечерите на организацията.

Шоуто на Южната морава обаче ще струва скъпо – само подмяната на съсипаната тревна площ след края на събитието ще излезе около 700 000 долара, които ще бъдат поети от UFC. Дейна Уайт призна, че не обича събития на открито заради непредвидимото време, но този път е направил изключение заради Тръмп. „Ако вали, ще се бием. Единственото, което може да ни спре, са светкавиците“, коментира той.

Дела и обвинения в корупция

Очаквано, превръщането на най-известната държавна морава в търговска спортна арена предизвика вълна от възмущение и доведе до съдебни битки броени дни преди събитието.

🚨Roman emperors used bloody gladiator fights to distract from STATE CORRUPTION as their empire collapsed!



Now Trump is building a massive UFC octagon on the White House lawn for his 80th birthday spectacle on June 14 — while corruption explodes! History repeats. WAKE UP! 🔥😡 pic.twitter.com/IIIE8yswd4 — Ronald Kelly (@RonK3l) June 3, 2026

Организацията „Проект за обществен интегритет“ заведе съдебно дело във федералния съд с искане за незабавно спиране на строителството и отмяна на събитието. В иска се твърди, че администрацията на Тръмп е нарушила правилата на Службата за национални паркове, които изрично забраняват провеждането на търговски спортни прояви на територията на федералните паркове.

„Това е фундаментално корумпирано, частно и комерсиално използване на най-свещените ни национални паметници за лична печалба“, категоричен е Брендън Балу, адвокат на ищците.

В съдебния иск се посочва още, че Доналд Тръмп има лични инвестиции в компанията майка на UFC, което означава, че той и неговите съюзници ще спечелят финансово от събитието, рекламата и тв правата. Опозицията допълва, че шоуто реално е маскирано като национален празник за 250-ата годишнина на Америка, но истинската му цел е „да отпразнува 80-ия рожден ден на Доналд Тръмп“.

Белият дом веднага отвърна на удара, определяйки съдебното дело като „базово, неоснователно и саботиращо“. Според официалния отговор на администрацията, ММА вечерта не се различава по нищо от останалите събития и концерти, които се провеждат на територията на Белия дом и Вашингтон през годината, и ще остане в историята като „едно от най-значимите спортни събития на нацията“.