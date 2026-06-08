Странният скандал със секс играчка, който взриви шаха през 2022 г. - и странните му последици 4 години по-късно

П рез септември 2022 г. Магнус Карлсен е в серия от 53 последователни победи в класически шахматни мачове. Тогава той сяда срещу Ханс Ниман. Карлсен, тогава 32-годишен и петкратен световен шампион, е широко смятан за най-великия играч в година и половина хилядолетната история на този спорт. Норвежецът има ЕЛО рейтинг, система, която изчислява относителното ниво на умения на играча, какъвто никое човешко същество не е достигало преди.

Ниман е 19-годишен анонимник от Сан Франциско. Той дори не е бил поканен първоначално на турнира – престижната Купа Синкуфийлд (Sinquefield Cup), която го изправя срещу Карлсен. Той е там просто като резерва в последния момент, но се оказва страшен съперник.

Когато Карлсен се опитва да го извади от равновесие с неконвенционален дебют – Вариант Фианкето, целящ да наруши защитата „Нимцович“ на Ниман – Ниман му противодейства перфектно. Карлсен започва да губи почва под краката си, а хлапето продължава да печели, въпреки че се заглежда отнесено из залата и дъвче дъвка, пише The New York Post.

На 42-рия ход конят на Ниман избягва атака на офицера, която само шепа играчи в света биха могли да избегнат. На 48-ия ход той улавя Карлсен в рядка грешка и се възползва от нея. Фигура по фигура, тийнейджърът разглобява най-великия жив играч.

След 57 хода Магнус се предава и Ниман печели. Ступорното мълчание в залата казва всичко. „ЕЛО 2860 срещу ЕЛО 2650“, пише Бен Мезрич в новата си книга „Шах и мат: Гений, лъжи, амбиция и най-големият скандал в шаха“ (Checkmate: Genius, Lies, Ambition, and the Biggest Scandal in Chess). „Бели фигури срещу черни. Играч номер едно в света срещу четиридесетия. Изглеждаше невъзможно да е истина“, пише още той.

Карлсен става от масата и напуска вбесен залата. Отива право при баща си и, според Мезрич, казва: „Този тип мамеше“. Това не е толкова доказателство, колкото инстинкт – почти перфектната игра на Ниман, странната му разсеяност, един 19-годишен младеж, който едва поглежда дъската, но има отговор за всичко. Карлсен не може да го докаже, но е напълно сигурен.

Ниман вече има репутацията на „лошото момче“ на шаха, известен с интервюта, пълни с нецензурни думи, и метеоритен скок в рейтинга, който други гросмайстори отбелязват като статистически необикновен.

Преди мача шампионът вече има притеснения. „Магнус беше чул слухове за обвинения в измама“, казва Мезрич пред The Post в ексклузивно интервю.

Тези слухове имат основа, която обществеността не вижда. Chess.com, доминиращата онлайн платформа, оценена на над 1 милиард долара, тихомълком е спряла акаунта на Ниман за измама в онлайн игри години по-рано – нещо, което Ниман публично е признал и не оспорва – и оттогава го следи отблизо. Нищо от това наказание не фигурира в публичните регистри. То живее в сървърите и вътрешните доклади, известни на главния шахматен директор на Chess.com Дани Ренш и на още неколцина души.

Но Ниман последователно отрича да е мамил по време на срещи на живо (на живо пред дъската), включително в мача срещу Карлсен. „Никога не съм мамил в игра на живо“, казва той на пресконференция след победата си. Той добавя, че ако някой се съмнява в него, е готов да се „съблече напълно гол“, за да го докаже. Ниман не отговаря на искането за коментар по темата.

В крайна сметка Карлсен печели въпросния турнир, но загубата му от Ниман и вероятността тийнейджърът да е мамил остават да висят във въздуха.

В рамките на няколко дни, според проучването на Мезрич, анонимен интернет трол на име Стив Смит, който работи в железниците в Ливърпул, започва да развива теории за това как Ниман може да е мамил. Той и неговите колеги тролове във форума Anarchy Chess в Reddit в крайна сметка стигат до идеята за скрито устройство, скрито някъде по тялото на Ниман, което да вибрира кодирани сигнали, подсказващи правилните ходове – теория, която никога не е доказана и която Ниман нарича „несериозна“.

Но за Смит всичко опира до постигането на максимален ефект. Първата идея е „простатен масажор“, но групата решава, че звучи твърде клинично и неясно. Смит стига до нещо по-просто, по-визуално и значително по-забавно и го публикува в Twitter: „В момента съм обсебен от идеята, че Ханс Ниман е мамил на шахматния турнир Sinquefield Cup, използвайки безжични анални топчета, които му вибрират правилните ходове“.

Той публикува това и го гледа как не събира никакви импресии през нощта. Но след това един британски вестник го подема. После и американски медии. След това Илон Мъск го препубликува (retweet) до своите 100 милиона последователи, приписвайки шега на германския философ от XIX век Артур Шопенхауер: „Талантът удря цел, която никой друг не може да улучи, геният удря цел, която никой не може да види (защото е в дупето ти)“.

Теорията, че Ниман е мамил на Синкуфийлд Къп с безжично свързани анални топчета, които вибрират шахматни ходове по време на играта, вече е водеща световна новина. „Този забавен интернет трол в Ливърпул просто знаеше, че всичко, свързано с ректума, може да направи тази история международна. Вярвам, че без аналните топчета тази история просто щеше да изчезне“, казва Мезрич.

В крайна сметка Chess.com публикува доклад от 72 страници за Ниман, според който той вероятно е мамил в повече от 100 онлайн игри – идентифицирани чрез алгоритми за борба с измамите, които засичат статистически невероятни модели в избора му на ходове. В много от онлайн мачовете е имало и парични наградни фондове. Докладът обаче не успява да установи дали той е мамил срещу Магнус на живо на турнира Sinquefield Cup.

Мезрич вижда въпроса като нерешен. „Няма неоспоримо доказателство (smoking gun), така че само въз основа на доклада не може да се каже, че той е мамил на Синкуфийлд. Той чувства това като оневиняване, но това е просто липса на доказателство в едната или другата посока дали се е случило“, казва той пред The Post.

През октомври 2022 г. Ниман завежда дело за 100 милиона долара в Източния окръг на Мисури срещу Карлсен, Chess.com и стриймващия гросмайстор Хикару Накамура, твърдейки, че има клевета и незаконен таен сговор – заявявайки, че ответниците са се наговорили да го вкарат в черен списък за шаха и са фалшифицирали доклада на Chess.com, за да унищожат кариерата му.

Искът е отхвърлен от федерален съдия през юни 2023 г. Два месеца по-късно всички страни постигат поверително споразумение, чиито финансови условия никога не са оповестени. Като част от това споразумение акаунтът на Ниман в Chess.com е напълно възстановен.

„Това е история, в която има множество гледни точки за това какво всъщност се е случило, и хората, които я четат, ще трябва сами да решат в коя истина искат да вярват. Всичко е субективно“, казва Мезрич.

Но докато съдебното дело си проправя път през съдилищата, животът на Ниман става все по-неприятен с всеки изминал ден. На един турнир колега гросмайстор вдига фигурата на царя на Ниман по средата на играта, счупва короната ѝ и предлага да уредят нещата в тоалетната. Вместо това те се срещат на паркинга, но последвалото е по-малко юмручен бой и повече конфронтация между млад мъж, който чувства, че целият шахматен свят се е обърнал срещу него, и опонент, който изглежда е съгласен, че така и трябва.

„Ти си токсичен. Дори и сега да си чист. Токсичен си“, казва му гросмайсторът. Ниман не трепва. „Тогава спри да дишаш моя въздух“, казва той.

Друг път, според допълнение към съдебния иск на Ниман, норвежкият гросмайстор Арян Тари, близък приятел на Карлсен, се изправя на церемонията по закриването на международен турнир в Австрия и крещи „Юксе Ханс“ (Jukse Hans), което на норвежки означава „Ханс Измамника“.

Тълпата подема скандирането, което се пренася по улиците на селото и изпълва местния пъб, а подигравката ечи под гредите на тавана. Смъртните заплахи пристигат със стотици в социалните мрежи.

Книгата завършва на Шампионата по ускорен шах (Speed Chess Championship) на Chess.com в Париж през септември 2024 г., където Магнус, все още номер 1 в света, и Ниман, класиран някъде в тийнейджърските позиции на топ 100, се изправят един срещу друг пред компютърните екрани за първи път след Синкуфийлд Къп. Магнус го побеждава бързо и ефикасно.

Прясно победен, младежът излиза от парижката арена и тръгва по улица „Рю дьо Риволи“, покрай светещата стъклена пирамида на Лувъра. „С пълна скорост в заблудата, пълна скорост в тъмнината, с пълна скорост в, каквото следва по-нататък“, пише Мезрич.

След това фокусът на книгата се измества. Мъж на име Ноланд Арбо, който осем години по-рано е останал парализиран от раменете надолу след инцидент при плуване, влиза в арената в количка. Арбо доброволно е станал първият човек, получил мозъчен чип Neuralink – устройството, разработено от Илон Мъск, което създава директна връзка между човешкия мозък и компютъра.

Концентрирайки мислите си, без да докосва клавиатурата, мишката или екрана, Арбо премества шахматна фигура. Тълпата ликува. Магнус гледа и разбира точно какво вижда.

„Чипът Neuralink в главата на Ноланд всъщност изобщо не се нуждаеше от Ноланд. Един ден този чип сам ще може да мести фигурите на шахматната дъска. Един ден този чип сам ще може да победи Магнус толкова категорично, колкото Магнус беше унищожил Ханс“, пише Мезрич.