Какво реално ще поевтинее с 15% и как ще се отрази на джоба ни?

В одещи търговски вериги намаляват цените на продукти от малката потребителска кошница в рамките на националната инициатива „Кошница с грижа“. Тя е съвместна кампания на правителството и веригите и беше представена днес в сградата на Министерския съвет.

Премиерът Румен Радев благодари на веригите за проявената корпоративност и социална отговорност.

Това не са промоции, а доброволен ангажимент, който вие поемате пред правителството и пред българските граждани. Аз очаквам, че това, което днес заявихте, нашите граждани ще могат да го видят още от утре или на по-късен етап, обърна се към представителите на търговските вериги той.

По думите му следващата стъпка е сътрудничеството на веригите с правителството и българските производители, които да работят за укрепване и разширяване на производството, така че да има устойчивост на цените, по-голяма конкуренция и качество.

С 15% по-ниски цени на основни храни след договорка между държавата и веригите

Албена Георгиева от „Билла“ посочи, че с инициативата се цели да се постигне достъпност на основните хранителни стоки. Тя добави, че от 18 юни в търговската мрежа на веригата ще бъдат намерени над 100 продукта, обозначени по специален начин. Те са избрани от най-продаваните продукти от тези категории, в които и българското производство е представено добре, обясни тя.

Тони Петкова от търговска верига „Дар“ съобщи, че продуктите с намалените цени са от 28 продуктови категории с минимум 40 артикула, които ще поддържат за срок от 6 месеца. Те са от малката потребителска кошница с минимум 15 на сто намалена цена спрямо настоящата, посочи тя.

Иван Чернев от „Кауфланд“ съобщи, че от днес веригата ще продава основни продукти на достъпни цени. Инициативата обхваща най-често купуваните продукти за всяко домакинство, допълни той.

Диана Георгиева от СБА отбеляза, че в магазините от веригата по-ниските цени ще са факт от 11 юни. Около 50 продукта ще бъдат намалени най-малко с 15 на сто до 30 процента, като най-големите намаления са за най-важните храни на българите, добави тя.

Милена Драгийска от „Лидл“ обясни, че веригата стартира с малко над 30 продукта, като половината от тях са от български производители. Намаленията са минимум 15 на сто. Включваме и перилни, и хигиенни материали. Според нас трябва да обхванем зимните месеци и засега нашата готовност е за 8 месеца за тази инициатива, отбеляза тя.

Евгений Митев от „Метро“ акцентира, че веригата като търговец на едро има дългосрочен ангажимент както към бизнеса, така и към домакинствата. За нас е естествено да се включим в тази инициатива. От 10 юни се включваме с над 100 продукта и вярваме, че заедно с правителството можем да положим основите на едно стратегическо партньорство в подкрепа на домакинството и на бизнеса, каза той.

Според Драгия Драгиев от „Минимарт“ ръстът на цените на храните е една от най-важните теми от последните месеци. В началото на другата седмица ще бъдат достъпни продуктите с намалените цени, отбеляза той.

Николай Кънев от „Фантастико“ каза, че продуктите, които веригата включва в инициативата, са най-малко 50, като те са вече налични и могат да бъдат купени от днес. В рамките на специално подбраната от нас кошница потребителите ще открият продукти от първа необходимост. Тези предложения са отделни от регулярните ни промоционални продукти, обясни той.