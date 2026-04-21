Любопитно

Ан Хатауей и Мерил Стрийп заслепиха на премиерата на „Дяволът носи Прада 2“

Ан Хатауей и Мерил Стрийп заслепиха в червено на премиерата на „Дяволът носи Прада 2“ в Ню Йорк. Звездите демонстрираха безупречен стил, докато Хатауей сподели тайните си за красота, след като бе обявена за най-красивата звезда от People

21 април 2026, 10:47
Източник: Getty Images

А н Хатауей прикова погледите на червения килим по време на премиерата на „Дяволът носи Прада 2“ в Ню Йорк в понеделник вечер. Актрисата заложи на визия, кореспондираща с цвета на килима – блестяща червена копринена рокля без презрамки, допълнена от изящни бижута на Bulgari.

Звездата бе избрала прическа със свободно падащи вълни, които нежно обгръщаха раменете ѝ. Акцент във визията бе структурираното бюстие на роклята, преливащо в разкроена 3D плисирана пола с дължина до глезена. Тоалетът бе съчетан с елегантни червени сандали на платформа.

Екранната ѝ партньорка Мерил Стрийп, която се превъплъщава в образа на страховитата главна редакторка на списание „Runway“ Миранда Прийстли, също заложи на червената гама. Нейният избор бе впечатляваща червена пелерина, комбинирана с черни ръкавици и емблематичните за героинята ѝ тъмни очила.

Сред останалите знаменитости, които впечатлиха с присъствието си на събитието, бяха Емили Блънт, Симон Ашли, Пейдж ДеСорбо, Хайди Клум и Уини Харлоу.

Промоционалното турне на Стрийп и Хатауей се превърна в истински моден маратон. Двамата посетиха поредица от премиери по целия свят, включително в Мексико Сити и Сеул. Съвсем наскоро, в Шанхай, Хатауей се появи в ефирна рокля, украсена с цветя от тюл в стил Сюзън Фанг, докато Стрийп демонстрира класа в копринено сако на Saint Laurent с изискана панделка около талията.

По време на турнето не липсваха и препратки към емблематичния „лазурен“ цвят. Стрийп дори се пошегува, че е „откраднала“ пуловера на Сакс за участието си в „Късното шоу със Стивън Колбърт“, макар всъщност моделът да е поръчкова изработка на J. Crew.

Ан Хатауей заблестя на премиерата на "Дяволът носи Прада 2" в Ню Йорк
Дяволът носи Прада
Докато Стрийп позира за майската корица на Vogue редом до първообраза на своята героиня – Ана Уинтур, самата Хатауей бе обявена за „Най-красивият човек“ в класацията на списание People. Пред изданието тя сподели и своите тайни за перфектен външен вид. Освен на козметичните продукти, Хатауей се кълне в три неща: скулптуриращи масажи за лице, добро осветление и способността да бъдеш „осъзнат за своята неподвижност“ пред обективите на червения килим.

Източник: pagesix.com    
Ан Хатауей Мерил Стрийп Дяволът носи Прада 2 Червен килим Мода
Toyota Aygo X е единственият пълен хибрид при най-малките (тест драйв)

Децата растат бързо, със същата скорост растат и автомобилите. Toyota Aygo X е пример за това, тъй като моделът е станал много по-зрял спрямо първообраза от преди четири години

