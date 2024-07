Ще има ли "Дяволът носи Прада 2": Водят се преговори за продължението му

С ъобщава се, че се разработва продължение на "Дяволът носи Прада", хитовия филм от 2006 г. с участието на Мерил Стрийп и Ан Хатауей.

Един от сценаристите на оригинала Алин Брош Маккена води преговори за написването на продължението, което според информацията проследява героинята на Стрийп, редакторката на списание Миранда Пристли, която се сблъсква със залеза на печатните издания в дигиталната ера, съобщи Variety.

