Зашеметяващ обрат в делото срещу лекарката, обвинена в отравяне на съпруга си с препарат за отпушване на канали

С ъдия в Ориндж Каунти прекрати делото срещу дерматоложка, обвинена в опит за отравяне на съпруга си, като заяви, че окръжната прокуратура е укрила доказателства.

Юе „Емили“ Ю беше арестувана от полицията през 2022 г. за това, че уж е сипвала „Drano“ – токсичен препарат за отпушване на канали – в напитката на съпруга си. Кадри от охранителни камери уж са уловили такъв момент, на който се вижда как тя сипва препарата в съд върху кухненския плот близо до мивката.

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Съпругът Джак Чен заяви, че е „започнал да усеща химически вкус“ в лимоновия си чай, което го е накарало да постави скритите камери. Поглъщането на почистващия препарат е довело до диагностицирането му с две стомашни язви, гастрит и езофагит, твърди той.

Calif. doctor indicted for poisoning her husband with Drano https://t.co/gDrOFIUHfe pic.twitter.com/0I7Os2ePje — New York Post (@nypost) April 6, 2023

Тестове на ФБР потвърдиха, че в чашата за пиене е имало препарат за отпушване на канали.

Според съдебните документи Чен разполага с видеозаписи от три отделни случая, в които Ю се опитва да го отрови с препарата.

Адвокатите на Ю обаче аргументираха, че препаратът е бил сипван в опит да се избият мравки в кухнята по предложение на самия Чен. По това време двамата са били в развод.

This month, prosecutors dropped charges - despite the CCTV footage below - against California dermatologist Dr. Yue “Emily” Yu, who was accused of trying to poison her husband with Drano.



Officials said the case was dismissed after a key witness became unavailable, though it… pic.twitter.com/YbsTLDvMNe — Tortured History (@TorturedHistory) October 16, 2025

„Той фалшиво твърди, че тя се опитва да го отрови“, каза тогава адвокатът на защитата Скот Симънс и допълва: „Вместо да се обади на 911, той звъни на бракоразводен адвокат“

Защитата също така твърди, че диагнозите на Чен по-вероятно се дължат на киселинен рефлукс, а не на препарата.

Прекратяването на делото беше в резултат на това, че прокурорите са отказали искането на съдебното жури да се запознае с доказателства, подкрепящи защитата на Ю.

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„Благодарни сме, че съдът разгледа отблизо процедурите, довели до това обвинение, и призна, че процесът, чрез който е получен обвинителният акт, е бил изначално порочен“, каза Симънс и добави: „Благодарим на съда за неговото усърдие и молим единствено на Емили Ю сега да бъде позволено да възстанови живота си в мир“.

Jack Chen has accused his wife Yue "Emily" Yu of poisoning him with Drano, a brand of drain cleaner, on three separate occasions, according to court documents. https://t.co/mfurqRmSqr — ABC7 News (@abc7newsbayarea) August 10, 2022

Това е вторият път, в който делото бива прекратявано. През януари окръжната прокуратура внесе искане за оттегляне на обвиненията, след като ключов свидетел не успя да се яви в първия ден на процеса. Това се случи, след като службата добави обвинение в опит за отравяне, което да замени обвинителния акт от 2023 г.

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Говорител на Окръжната прокуратура в Ориндж Каунти заяви пред NBC4: „Ще заведем това дело наново. Вярваме в силата на доказателствата по този случай и в професионалното поведение на нашите прокурори“.

Адвокатите на защитата заявиха, че незабавно ще предприемат действия за прекратяване на всяко следващо дело срещу Ю.