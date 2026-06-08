България

Дете е забелязано да се вози в багажника на автомобил на АМ „Струма“

За случая съобщи Николай Дойренски във Facebook групата „Забелязано в София“

8 юни 2026, 12:45
Дете е забелязано да се вози в багажника на автомобил на АМ „Струма“
Източник: БТА

Д ете е било забелязано да се вози в багажника на лек автомобил на автомагистрала „Струма“ в посока София.

За случая съобщи Николай Дойренски във Facebook групата „Забелязано в София“. 

Дойренски посочва, че е подал сигнал на телефон 112.

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Източник: Катастрофи в София

При катастрофи в страната през последното денонощие са загинали двама души, а 28 са пострадали, съобщиха от МВР на сайта си.

В София са регистрирани 17 леки пътнотранспортни произшествия и едно тежко. При тях няма загинали, един човек е пострадал.

От началото на месеца в страната са станали 160 катастрофи, при които са загинали седем души, а 216 са ранени.

При сравнение с данните за загиналите - 156, през същия период на 2025 г., през тази година са регистрирани с 21 повече загинали участници в движението.

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