Дядо и внук пребиха таксиметров шофьор в Перник заради енергийна напитка

56-годишен мъж и неговият 18-годишен внук са задържани в Перник след среднощен побой над таксиметров шофьор. Случката е разиграла в ранните часове на 6 юни на улица „Козлодуй“ в миньорския град, съобщиха от полицията.

Сигналът за разразилия се скандал и последвалото физическо насилие е подаден минути преди 04:00 часа сутринта. На място незабавно са пристигнали полицейски патрули, които са започнали разследване на инцидента.

Скандал за едно кафе и енергийна напитка

Пострадалият е 48-годишен местен жител, работещ като таксиметров шофьор. Според първоначалните данни, той излязъл на смяна в ранните часове на деня. След като позиционирал автомобила си на таксиметрова стоянка, мъжът отишъл до близък денонощен магазин, за да си купи кафе.

Пред търговския обект стояли двама мъже. Единият от тях подвикнал на шофьора с настояване да му купи енергийна напитка. След като таксиметровият водач отказал да изпълни прищявката им, между тримата избухнал бурен конфликт.

В опит да се защити, 48-годишният перничанин използвал лютив спрей. В отговор на това двамата нападатели го повалили с жестоки удари в областта на лицето.

Пострадалият е хоспитализиран в София

При първоначалния преглед в болницата в Перник е установено, че таксиметровият шофьор е с фрактура на носа. По-късно, поради сериозността на нараняванията, той е транспортиран в столично лечебно заведение. Очаква се медицинската документация, която да удостовери точното му актуално състояние и степента на нанесената телесна повреда.

Благодарение на бързите оперативно-издирвателни действия на органите на реда, извършителите са идентифицирани и арестувани. Оказало се, че това са 56-годишен мъж и неговият 18-годишен внук.

От МВР уточняват: По случая вече е образувано досъдебно производство под ръководството на Районна прокуратура – Перник. От полицията бяха категорични, че този инцидент няма никаква връзка с друг криминален случай в града, регистриран на следващия ден – 7 юни.