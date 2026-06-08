България

Девет арестувани след кървав побой в Перник, мъж е със съмнение за фрактура на черепа

Пряк конфликт е имало между шестима души, докато останалите присъстващи не са участвали в него, но са създали впечатление за масов скандал

8 юни 2026, 13:13
Девет арестувани след кървав побой в Перник, мъж е със съмнение за фрактура на черепа
Източник: БТА/Никола Узунов

Д евет души са задържани във връзка със скандал и побой в пернишкия квартал „Хумни дол“, а други двама - за нападение над таксиметров шофьор в града, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Перник.

Сигнал за скандал и побой в квартал „Хумни дол“ е подаден на телефон 112 в неделя, 7 юни, около 19:15 часа. На място незабавно са изпратени полицейски екипи, които установили група хора, отправящи взаимни закани и участващи в разгорещен спор. При извършените проверки е установено, че пряк конфликт е имало между шестима души, докато останалите присъстващи не са участвали в него, но са създали впечатление за масов скандал.

С оглед на ескалиралото напрежение са изпратени допълнителни полицейски сили, които овладели ситуацията и възстановили обществения ред. При инцидента е пострадал 28-годишен мъж, настанен за лечение в Многопрофилната болница за активно лечение „Рахила Ангелова“ със съмнение за фрактура на черепа. По данни на медиците няма опасност за живота му.

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В хода на предприетите оперативно-издирвателни и процесуално-следствени действия са задържани за срок до 24 часа девет души на възраст между 19 и 55 години. Предстои да бъде установена степента на съпричастността им към инцидента и да бъдат изяснени всички факти и обстоятелства по случая. По първоначална информация голяма част от участниците и присъстващите са били употребили алкохол.

Междувременно 56-годишен мъж и неговият 18-годишен внук са задържани във връзка с инцидент, при който е пострадал таксиметров шофьор. Сигналът е подаден на 6 юни т.г. малко преди 04:00 часа за скандал и побой на ул. „Козлодуй“ в Перник.

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По първоначални данни 48-годишен таксиметров шофьор спрял на стоянка и посетил близък денонощен магазин, за да си купи кафе. Пред обекта се намирали двама мъже, единият от които поискал от него да му закупи енергийна напитка. След отказ между тях възникнал конфликт. Според събраната до момента информация шофьорът използвал лютив спрей, след което двамата мъже му нанесли удари в областта на лицето.

При медицински преглед е установена фрактура на носа на пострадалия. Той е транспортиран за лечение в столично лечебно заведение, като се очаква медицинска документация за актуалното му състояние. След проведени оперативно-издирвателни действия полицията е установила и задържала двамата предполагаеми извършители.

От полицията съобщиха, че по двата случая са образувани досъдебни производства и материалите са докладвани на Районна прокуратура - Перник. По категоричен начин е установено, че между двата инцидентите няма никаква връзка.

Източник: БТА,  Милен Миланов    
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