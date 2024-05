Демони и екзорсизъм: Историята на обладаната от Хитлер Анелиз Мишел

М лада жена страда в продължение на 400 часа вързана за стол, яде паяци и отслабва до шокиращите 30 килограма. Собствените й родители твърдят, че е обладана от Хитлер, Нерон и Луцифер, а здравните власти- че е епилептичка.

Между градските легенди и истинската история – това е разказ за живота и смъртта на Анелиз Мишел.

Няма нищо по-страшно от хорър филм, който се рекламира като „базиран по истински случай“. Когато зрителят знае, че поне част от разиграните събития са се случили на реален човек, това означава, че може да се случат и на тях, пише Grunge.

След култовия филм „Екзорсистът“ от 1973 г., обладани хора и свещениците, които им помагат, са едно от най-често срещаните клишета в жанра на страшните филми. Лесно е за феновете на киното да забравят, че екзорсизмите не са художествена измислица, а нещо напълно истинско, което продължава да се практикува до днешен ден.

Явно напомняне за това е мъчителната история от реалния живот на Анелиз Мишел, млада жена, починала насред безбожно голям брой екзорсизми. Историята й не се развива в Средните векове или на другия край на света, а в Германия през 1976г.

Животът и страданията на Анелиз Мишел се превръщат в сензация и вдъхновяват безброй статии, книги, и филма „Екзорсизмът на Емили Роуз“ от 2005г.

Анелиз Мишел е родена в малкия град Клингенберг в западна Германия през 1952г., а трагичната й кончина я достига през 1976г., когато тя е само на 23 години.

Мишел е родена в изключително религиозно семейство на Католици. Майката на Анелиз, Анна, споделя с Telegraph, че през 1948г. ражда извънбрачно дете, което носи такъв срам на семейството, че е принудена години по-късно да носи черен воал на сватбата си. От тогава Анна и Джоузеф, бащата на Анелиз, поемат обет да изкупят греховете си.

Джоузеф също идва от силно вярващо семейство – преди брака си той обмисля да стане свещеник, а три от лелите на Анелиз Мишел са монахини.

Силната вяра на Анна и Джоузеф води до доста нестандартно детство за Анелиз – като малка тя е принудена да изкупва греховете на всички около нея чрез различни наказания. Например детето спи на каменния под дни наред, като покаяние за наркоманите, които спят на пода на автогарата в града.

Първият инцидент

На 16-годишна възраст Анелиз е дълбоко вярващо, популярно момиче с талант за учене на езици. Анелиз припада в училище един ден, а според приятелите й тя е била в състояние подобно на транс за около една-две минути. По-късно същата вечер, Анелиз се събужда от съня си и казва, че „усеща тежест върху тялото си“.

Последвалите медицински прегледи не откриват нищо нередно с нея, но тя заболява от туберкулоза през февруари 1970г. Анелиз призна, че по време на престоя си в болница тя вижда и чува неща, които не са изглеждали реални. Диагностицират я с епилепсия, но лечението не помага на халюцинациите, които бързо се влошават и са придружени със самоубийствени мисли и гласове в главата й, които й казват, че е обладана.

И това е само началото...

Епилепсията на темпоралния лоб, от която страда Анелиз, може да причини припадъци, загуба на памет и халюцинации. Допълнително, може да предизвика синдром на Гешвинда, изразяващ се в анормално религиозно поведение.

След диагнозата, Анелиз започна да пие лекарства за епилепсията си и влиза в университета във Вюрцбург през 1973г. За съжаление, депресията й и халюцинациите само се влошават. Анелиз е убедена ,че е обладана от демон.

Според The Washington Post,други за първи път се убеждават в обладаването на Анелиз, когато тя не може да мине покрай икона на Исус и отказва да пие светена вода. Екзорсист от близък град потвърждава нейното обладаване, но молбата на Анелиз за екзорсизъм извършен от нейния местен свещеник е отхвърлена два пъти, като отговорът на църквата е, че епископът трябваше да одобри ритуала.

Скоро епископът си сменя мнението.

