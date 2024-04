Къщата на ужасите: Учен живял с трупове на момичета, превръщайки ги в кукли

П реди малко повече от десетилетие един добре образован руски историк е заловен от властите, след като е разкрита ужасяващата му колекция от ръчно изработени човешки кукли, разпръснати из целия му апартамент.

Някога уважаван в своята област, през 2011 г. започват да излизат наяве ужасяващи истини за 57-годишния Анатолий Москвин. Властите разкриват как той е изкопавал мъртви жени и ги е превръщал в кукли. Смята се, че до края на продължилата две десетилетия дейност той е осквернил общо около 150 жени и ги е превърнал в кукли.

Сред купчините отпадъци в дома на Москвин от Нижни Новгород, Русия, са открити захвърлени 26 мумифицирани тела на момичета и жени на възраст между 3 и 29 години.

