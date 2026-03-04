САЩ признаха: Наша подводница потопи иранския кораб край Шри Ланка

А мериканският секретар по отбраната Пийт Хегсет заяви по време на брифинг в Пентагона, че в Индийския океан САЩ са потопили „ирански военен кораб, който е смятал, че е в безопасност в международни води“.

„Вместо това е бил потопен от торпедо“, казва той.

Хегсет не посочи името на атакувания ирански кораб.

Но по-рано военноморските сили на Шри Ланка съобщиха, че IRIS Dena е потънал в Индийския океан, като около 140 души на борда са в неизвестност.

Хегсет започна брифинга с думите: „Америка печели решително, опустошително и безмилостно“.

„Само четири дни сме в операцията“, казва той, но „както Тръмп каза“, САЩ „ще отделят цялото необходимо време“, за да гарантират успеха на операцията.

Хегсет казва, че резултатите през последните четири дни са „невероятни, наистина исторически“.

„Те са свършени и го знаят“, казва той, визирайки иранския режим. Хегсет добавя, че американските сили са започнали да „ловуват, демонтират, деморализират, унищожават и побеждават“ възможностите на режима.

Той казва, че иранските лидери ще гледат нагоре и ще виждат само „американската и израелската въздушна мощ“, докато САЩ и Израел не решат, че войната е приключила.

„Това никога не е било предназначено да бъде честна битка и не е честна битка“, казва Хегсет, добавяйки, че САЩ нанасят удари по Иран, „докато те са на земята“. „Идват все повече и по-големи вълни, ние едва започваме“, казва той.

След това секретарят по отбраната похвали уменията на Израел и каза, че тяхната роля във войната се изпълнява с „несравнимо умение и желязна решителност“.

Той заяви, че борбата редом с такъв способен съюзник е „глътка свеж въздух“. Хегсет твърди, че това е „смела постъпка“ от президента Тръмп, който поставя „Америка на първо място“.

„Четири дни по-късно току-що започнахме борбата“, казва той.