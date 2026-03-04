Свят

САЩ признаха: Наша подводница потопи иранския кораб край Шри Ланка

Американският секретар по отбраната Пийт Хегсет даде брифинг в Пентагона, който започна с думите: „Америка печели решително, опустошително и безмилостно“

4 март 2026, 15:22
САЩ признаха: Наша подводница потопи иранския кораб край Шри Ланка
Пийт Хегсет   
Източник: БТА/AP

А мериканският секретар по отбраната Пийт Хегсет заяви по време на брифинг в Пентагона, че в Индийския океан САЩ са потопили „ирански военен кораб, който е смятал, че е в безопасност в международни води“.

„Вместо това е бил потопен от торпедо“, казва той.

Хегсет не посочи името на атакувания ирански кораб.

Но по-рано военноморските сили на Шри Ланка съобщиха, че IRIS Dena е потънал в Индийския океан, като около 140 души на борда са в неизвестност.

Хегсет започна брифинга с думите: „Америка печели решително, опустошително и безмилостно“.

„Само четири дни сме в операцията“, казва той, но „както Тръмп каза“, САЩ „ще отделят цялото необходимо време“, за да гарантират успеха на операцията.

Хегсет казва, че резултатите през последните четири дни са „невероятни, наистина исторически“.

„Те са свършени и го знаят“, казва той, визирайки иранския режим. Хегсет добавя, че американските сили са започнали да „ловуват, демонтират, деморализират, унищожават и побеждават“ възможностите на режима.

Той казва, че иранските лидери ще гледат нагоре и ще виждат само „американската и израелската въздушна мощ“, докато САЩ и Израел не решат, че войната е приключила.

„Това никога не е било предназначено да бъде честна битка и не е честна битка“, казва Хегсет, добавяйки, че САЩ нанасят удари по Иран, „докато те са на земята“. „Идват все повече и по-големи вълни, ние едва започваме“, казва той.

След това секретарят по отбраната похвали уменията на Израел и каза, че тяхната роля във войната се изпълнява с „несравнимо умение и желязна решителност“.

Той заяви, че борбата редом с такъв способен съюзник е „глътка свеж въздух“. Хегсет твърди, че това е „смела постъпка“ от президента Тръмп, който поставя „Америка на първо място“.

„Четири дни по-късно току-що започнахме борбата“, казва той.

По темата

Източник: BBC    
САЩ Иран Пийт Хегсет военен кораб потопен кораб Индийски океан военна операция Израел въздушна мощ изчезнали хора
Последвайте ни
Министър Ангелина Бонева подаде оставка

Министър Ангелина Бонева подаде оставка

„Най-лошият сценарий“: Иран се разпада, 440 кг уран се превръщат в „трофей“

„Най-лошият сценарий“: Иран се разпада, 440 кг уран се превръщат в „трофей“

Освободиха от длъжност тримата топ директори в МВР

Освободиха от длъжност тримата топ директори в МВР

САЩ признаха: Наша подводница потопи иранския кораб край Шри Ланка

САЩ признаха: Наша подводница потопи иранския кораб край Шри Ланка

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

biss.bg
Subaru: STI все още е жив, но ще приеме нови форми

Subaru: STI все още е жив, но ще приеме нови форми

carmarket.bg
Откриха човешки кости край село Понор
Ексклузивно

Откриха човешки кости край село Понор

Преди 17 часа
Тръмп наистина се ядоса, заплаши Испания и критикува Великобритания
Ексклузивно

Тръмп наистина се ядоса, заплаши Испания и критикува Великобритания

Преди 19 часа
Иран още не е използвал най-модерното си оръжие
Ексклузивно

Иран още не е използвал най-модерното си оръжие

Преди 18 часа
Мерц пред Тръмп: На едно мнение сме
Ексклузивно

Мерц пред Тръмп: На едно мнение сме

Преди 17 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Мащабни рокади по върховете на МВР: Кои са тримата уволнени шефове?

Мащабни рокади по върховете на МВР: Кои са тримата уволнени шефове?

България Преди 17 минути

Дрон удари американска военна база

Дрон удари американска военна база

Свят Преди 27 минути

Ирак споделя около 15000-километрова граница с Иран

Мадлен Алгафари разкрива как да се справим със загубата и тревожността

Мадлен Алгафари разкрива как да се справим със загубата и тревожността

Любопитно Преди 1 час

Този разговор ни води през етапите, които са необходими на съзнанието и душата ни, за да се правим със загубата на любимите ни хора

Русия се уплаши от френските ядрени оръжия

Русия се уплаши от френските ядрени оръжия

Свят Преди 1 час

По-рано френският президент Еманюел Макрон обяви план, в който страната му ще увеличи броя на ядрените си бойни глави

Кристина Апългейт в мъчителна изповед за МС: От изгарящата болка до пелените за възрастни

Кристина Апългейт в мъчителна изповед за МС: От изгарящата болка до пелените за възрастни

Свят Преди 1 час

Актрисата, носителка на награда „Еми“, беше диагностицирана с хроничното автоимунно заболяване през юни 2021 г., на 49-годишна възраст

Кой кого мрази в Близкия изток: Глобалният домино ефект на една неизбежна катастрофа

Кой кого мрази в Близкия изток: Глобалният домино ефект на една неизбежна катастрофа

Свят Преди 1 час

Анатомия на новите съюзи и историческите вражди, които превърнаха регионалната криза в глобален сблъсък между Изтока и Запада

Рецидивист се закани с брутално убийство на приятелката си в София

Рецидивист се закани с брутално убийство на приятелката си в София

България Преди 1 час

По случая е образувано досъдебно производство

Travel Vlogers – близнаците, които превърнаха пътуването в мисия и за които всичко е въпрос на приоритети!

Travel Vlogers – близнаците, които превърнаха пътуването в мисия и за които всичко е въпрос на приоритети!

Любопитно Преди 1 час

Близнаците Стойно и Георги Георгиеви са гости в четвъртия епизод на The Voice Cast за 2026 година

<p>Ще променят ли критериите при&nbsp;избора на главен прокурор?</p>

Министър Янкулов изготвя критерии за номинация на кандидати за главен прокурор

България Преди 1 час

По думите му изработването на стандарт за номинация на кандидати за ключови постове в правосъдието е сред приоритетите на настоящото служебно правителство в частта „правосъдие“

Меган Фокс се завърна ударно: Актрисата провокира с готическа фотосесия

Меган Фокс се завърна ударно: Актрисата провокира с готическа фотосесия

Любопитно Преди 2 часа

Меган Фокс се завърна ударно в Instagram с провокативна фотосесия и философско послание, година след като изтри профила си заради слухове за раздяла с MGK и раждането на дъщеря им Сага. Остава въпросът дали това е трайно завръщане в мрежата

Християнски екстремизъм: В армията на САЩ мотивират с „Тръмп е помазан от Иисус“

Християнски екстремизъм: В армията на САЩ мотивират с „Тръмп е помазан от Иисус“

Свят Преди 2 часа

Американските военни командири са използвали екстремистка християнска реторика за библейският „край на дните“, за да оправдаят участието във войната с Иран пред войниците

НС разшири защитата за непълнолетни до 16 години при сексуални престъпления

НС разшири защитата за непълнолетни до 16 години при сексуални престъпления

България Преди 2 часа

Парламентът гласува за блудство с лице, ненавършило 16-годишна възраст, наказанието да бъде лишаване от свобода от пет до двадесет години

КЗП стартира проверки по бензиностанциите за цените на горивата

КЗП стартира проверки по бензиностанциите за цените на горивата

България Преди 2 часа

Надяваме се и на активни действия от КЕВР, каза Ирина Щонова

2-месечно бебе издъхна след удар с бутилка по главата, бащата е в ареста

2-месечно бебе издъхна след удар с бутилка по главата, бащата е в ареста

България Преди 2 часа

Окръжната прокуратура в Пловдив привлече под отговорност 28-годишния Иван Иванов; съдебни медици откриха травми по главата и ребрата на детето

Разкриха причината за смъртта на дъщерята на Мартин Шорт

Разкриха причината за смъртта на дъщерята на Мартин Шорт

Свят Преди 2 часа

Осем дни след трагичната кончина на 42-годишната жена, официалните власти потвърдиха обстоятелствата около фаталния край

Кипър под прицел: САЩ призоваха гражданите си да не пътуват

Кипър под прицел: САЩ призоваха гражданите си да не пътуват

Свят Преди 2 часа

Държавният департамент на САЩ призова хората да „преосмислят пътуването“ до Кипър и разреши заминаването на неспешни правителствени служители и техните семейства

Всичко от днес

От мрежата

9 странни и леко отблъскващи неща, които кучето ви прави (и защо)

dogsandcats.bg

Френски и Английски булдог: Прилики и разлики

dogsandcats.bg
1

На фона на тревоги и несигурност ново проучване дава прогноза за всичко хубаво

sinoptik.bg
1

Мечки от Аржентина заживяха в България

sinoptik.bg

Първи снимки от сватбата на Зендая и Том Холанд... Истина или изкуствен интелект?

Edna.bg

Селена, Бени и една целувка по стъпалата, която подпали интернет

Edna.bg

Любопитно - Селта се обръща към Мадона преди мача с Реал Мадрид

Gong.bg

Юношите на Левски и Лудогорец подгряха дербито в efbet Лига с драматично равенство (видео)

Gong.bg

Турция: Ракета от Иран е неутрализирана от системите на НАТО край Хатай

Nova.bg

Служебният министър на регионалното развитие подаде оставка

Nova.bg