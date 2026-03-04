Кораб в Ормузкия проток е ударен от „неидентифициран снаряд“

К онтейнеровоз е бил ударен край бреговете на Оман при преминаване през Ормузкия проток, съобщи британска агенция за морска сигурност, на фона на продължаващата кампания на Иран за ответни действия в Персийския залив, съобщи Би Би Си (BBC).

Плавателният съд се е намирал на две морски мили северно от Оман и е „плавал в източна посока през Ормузкия проток“, когато е бил „поразен от неидентифициран снаряд малко над водолинията, което е предизвикало пожар в машинното отделение“, посочва Службата за морски търговски операции на Обединеното кралство (UKMTO), цитирана от АФП.

Това е четвъртата регистрирана атака в регионалните води в рамките на 24 часа, след като снаряди удариха или паднаха в близост до три други кораба край бреговете на Обединените арабски емирства и Оман.

Междувременно беше съобщено, че експертите по корабоплаване са скептични относно осъществимостта на плана на американския президент Доналд Тръмп за ескортиране на търговски кораби и петролни танкери през Ормузкия проток, пише Си Ен Ен (CNN).

Във вторник късно вечерта Тръмп публикува в Truth Social, че е наредил на Американската корпорация за финансиране на развитието да предостави „на много разумна цена застраховка срещу политически риск и гаранции за финансовата сигурност на ЦЯЛАТА морска търговия, особено на енергийните продукти, пътуващи през Персийския залив“. „Ако е необходимо, ВМС на Съединените щати ще започнат да ескортират танкери през Ормузкия проток възможно най-скоро“, добави Тръмп.

Никой в ​​Персийския залив няма подробности за това как ще работи планът на Тръмп, написа в X Амена Бакр, ръководител на енергийните изследвания в Близкия изток в компанията за данни и анализи Kpler. „Нашите експерти не смятат, че идеята на Тръмп за ескортиране на кораби ще проработи, тъй като корабите ще бъдат силно изложени на ирански ракети. И дори ако успеят да ескортират корабите, цената ще бъде твърде висока“.

По подобен начин, BIMCO, датска корабоплавателна асоциация, заяви: „Осигуряването на защита на всички танкери, опериращи в райони, които понастоящем са заплашени от Иран, е нереалистично, тъй като това би изисквало много голям брой военни кораби и други военни средства.“

Други анализатори казаха, че организирането на ескортна операция би отнело поне седмица и би изисквало големи американски удари по противокорабното оборудване на Иран, като морски дронове и мини-подводници. Иран също така има възможността да поставя мини в пролива.

Военноморските сили на САЩ са осигурили защита на регистрирани в САЩ танкери, преминаващи през Ормузкия проток през 1987-88 г. по време на войната между Ирак и Иран, но не са участвали в този конфликт.