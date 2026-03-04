Любопитно

Мадлен Алгафари разкрива как да се справим със загубата и тревожността

Този разговор ни води през етапите, които са необходими на съзнанието и душата ни, за да се правим със загубата на любимите ни хора

4 март 2026, 15:07
Мадлен Алгафари разкрива как да се справим със загубата и тревожността
В ъв втория епизод на NOVA LAB Баланс гост на журналистът Лора Инджова е психотерапевтът и писател Мадлен Алгафари. Този разговор ни води през етапите, които са необходими на съзнанието и душата ни, за да се правим със загубата на любимите ни хора.

Има ли здравословен начин да се справим с липсата на починалите си близки и резултат ли са болестите на тялото от стреса, които преживяваме след тежка загуба? Как сработват вътрешните защити на организма в такива моменти? Как можем да преодолеем тревожността? Отговорите на тези въпроси дава новият епизод на NOVA LAB Баланс.

При някои хора преминаването през различните етапи на загубата може да отнеме година, а други изобщо могат да откажат да се разделят с нея, казва Мадлен Алгафари. Плаща ли все още българинът данък обществено мнение и продължава ли да се вълнува от отговора на въпроса: „Какво ще кажат хората?“

Ще научите защо гневът е естествена реакция и как да му дадем здравословен израз.

Един от най-докосващите моменти в епизода е свързан с рецитала на самата Мадлен Алгафари на нейното стихотворение „Детето в теб“.  Мадлен ще ви накара да се вгледате в себе си и да си зададете въпроса: Забравяме ли да чуваме гласа на нашето вътрешно дете?

Разговорът неусетно стига и до древните мъдрости и съвременната квантова физика, които се пресичат, за да предложат нова перспектива за края и началото. Този епизод на NOVA LAB дава отговори на въпроса при кого ходят самите психоаналитици на терапия? Както и защо, ако решим в даден момент от живота си да търсим помощта на психотерапевт, той не трябва да е част от приятелския ни кръг.

