България

Емил Дечев смени и шефа на ГДБОП Боян Раев

4 март 2026, 16:15
Емил Дечев смени и шефа на ГДБОП Боян Раев
Източник: БТА

Г лавна дирекция "Борба с организираната престъпност", известна с абревиатурата си ГДБОП, се разделя с шефа си Боян Раев, потвърди NOVA. Той е освободен със заповед на вътрешния министър Емил Дечев.

Засега не е ясно кой е новият шеф.

Боян Раев е роден през 1976 г. в Севлиево. Противно на очакванията за чисто полицейско образование, неговият академичен профил е многостранен. Той завършва първото си висше образование в Техническия университет в Габрово. По-късно надгражда квалификацията си с две магистърски степени, които се оказват ключови за управленските му постове:

  • „Стопанско управление“ от Стопанска академия „Димитър Ценов“ – Свищов;
  • „Право“ от Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“.

Близо 30 години в системата: От патрула до спецчастите

Кариерата на Раев в МВР започва през далечната 1996 г. и преминава през всички нива на полицейската йерархия. Преди да се превърне в едно от лицата на борбата с организираната престъпност, той трупа опит „на терен“ в различни структури:

Началото: Започва в група „Охрана на обществения ред“.

Оперативна работа: Последователно преминава през „Криминална полиция“, секторите за „Престъпления против собствеността“ и „Тежки престъпления“. Работи в Областните дирекции в Габрово и Варна, както и в Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).

Ерата „ГДБОП“ и борбата с тероризма

Раев се присъединява към ГДБОП през 2010 г., където кариерата му се развива в най-чувствителните направления на сигурността.

Контратероризъм: През 2015 г. е назначен за началник на сектор в отдел „Контратероризъм“, където отговаря за предотвратяването на радикални заплахи.

Специални операции: Между 2021 и 2023 г. ръководи отдел „Специални операции“ – звеното, което извършва най-рисковите арести и акции срещу организирани престъпни групи.

Ръководство: На 3 октомври 2023 г. става заместник-директор на службата, а от 27 май 2025 г. заема поста директор на ГДБОП.

Високи отличия и международно признание

През годините Боян Раев е награждаван многократно за професионализма си, като притежава трите най-високи степени на професионално признание в министерството:

  • „Почетен знак на МВР – III степен“ (2019 г.);
  • „Почетен знак на МВР – II степен“ (2024 г.);
  • „Почетен знак на МВР – I степен“ (2025 г.).

Освен вътрешните отличия, Раев е получавал признание и от партньорски европейски и международни служби за успешно проведени съвместни операции срещу наркотрафика и киберпрестъпността.

 

Източник: NOVA    
Последвайте ни
Министър Запрянов потвърди за Турция: НАТО няма да се огъне

Министър Запрянов потвърди за Турция: НАТО няма да се огъне

Дейвид и Виктория Бекъм поздравиха сина си Бруклин за рождения ден въпреки забраната

Дейвид и Виктория Бекъм поздравиха сина си Бруклин за рождения ден въпреки забраната

Кацна първият самолет с евакуирани българи от Дубай

Кацна първият самолет с евакуирани българи от Дубай

„Първо им извадихме очите“: Смразяващите детайли за това как Мосад и ЦРУ ликвидираха Хаменей

„Първо им извадихме очите“: Смразяващите детайли за това как Мосад и ЦРУ ликвидираха Хаменей

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

biss.bg
Subaru: STI все още е жив, но ще приеме нови форми

Subaru: STI все още е жив, но ще приеме нови форми

carmarket.bg
Откриха човешки кости край село Понор
Ексклузивно

Откриха човешки кости край село Понор

Преди 18 часа
Тръмп наистина се ядоса, заплаши Испания и критикува Великобритания
Ексклузивно

Тръмп наистина се ядоса, заплаши Испания и критикува Великобритания

Преди 20 часа
Иран още не е използвал най-модерното си оръжие
Ексклузивно

Иран още не е използвал най-модерното си оръжие

Преди 19 часа
Мерц пред Тръмп: На едно мнение сме
Ексклузивно

Мерц пред Тръмп: На едно мнение сме

Преди 18 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

„Твърде секси съм, за да съм сама!“: Карди Би изригна срещу бившия си

„Твърде секси съм, за да съм сама!“: Карди Би изригна срещу бившия си

Любопитно Преди 2 минути

Изпълнителката на хита „Magnet“ в момента е на обиколка с шоуто си „Little Miss Drama“, като на 27 февруари тя ясно даде да се разбере, че е приключила с добрия тон към NFL звездата

Хванаха украинец с цигари без бандерол за над милион евро

Хванаха украинец с цигари без бандерол за над милион евро

България Преди 5 минути

Той пътувал от Гърция за Полша

Пийт Хегсет

САЩ признаха: Наша подводница потопи иранския кораб край Шри Ланка

Свят Преди 2 часа

Американският секретар по отбраната Пийт Хегсет даде брифинг в Пентагона, който започна с думите: „Америка печели решително, опустошително и безмилостно“

Фитнес предизвикателство очаква Сините и Червените в Hell’s Kitchen

Фитнес предизвикателство очаква Сините и Червените в Hell’s Kitchen

Любопитно Преди 2 часа

Нов претендент влиза в голямата игра тази вечер

Ормузкия проток

Кораб в Ормузкия проток е ударен от „неидентифициран снаряд“

Свят Преди 2 часа

Плавателният съд се е намирал на две морски мили северно от Оман и е „плавал в източна посока през Ормузкия проток“

Мадлен Алгафари разкрива как да се справим със загубата и тревожността

Мадлен Алгафари разкрива как да се справим със загубата и тревожността

Любопитно Преди 2 часа

Този разговор ни води през етапите, които са необходими на съзнанието и душата ни, за да се правим със загубата на любимите ни хора

Министър Ангелина Бонева подаде оставка

Министър Ангелина Бонева подаде оставка

България Преди 2 часа

Премиерът Гюров ще предложи на президента Илияна Йотова да издаде указ за освобождаването ѝ

Русия се уплаши от френските ядрени оръжия

Русия се уплаши от френските ядрени оръжия

Свят Преди 2 часа

По-рано френският президент Еманюел Макрон обяви план, в който страната му ще увеличи броя на ядрените си бойни глави

„Най-лошият сценарий“: Иран се разпада, 440 кг уран се превръщат в „трофей“

„Най-лошият сценарий“: Иран се разпада, 440 кг уран се превръщат в „трофей“

Свят Преди 2 часа

Това са четири широки сценария, които експертите казват, че са възможни резултати от тази нова война в Близкия изток. Те са класирани не по вероятност, а в низходящ ред на тяхната миролюбивост, от подреден, доброкачествен преход към кървав хаос

Кристина Апългейт в мъчителна изповед за МС: От изгарящата болка до пелените за възрастни

Кристина Апългейт в мъчителна изповед за МС: От изгарящата болка до пелените за възрастни

Свят Преди 2 часа

Актрисата, носителка на награда „Еми“, беше диагностицирана с хроничното автоимунно заболяване през юни 2021 г., на 49-годишна възраст

Кой кого мрази в Близкия изток: Глобалният домино ефект на една неизбежна катастрофа

Кой кого мрази в Близкия изток: Глобалният домино ефект на една неизбежна катастрофа

Свят Преди 2 часа

Анатомия на новите съюзи и историческите вражди, които превърнаха регионалната криза в глобален сблъсък между Изтока и Запада

Рецидивист се закани с брутално убийство на приятелката си в София

Рецидивист се закани с брутално убийство на приятелката си в София

България Преди 3 часа

По случая е образувано досъдебно производство

Travel Vlogers – близнаците, които превърнаха пътуването в мисия и за които всичко е въпрос на приоритети!

Travel Vlogers – близнаците, които превърнаха пътуването в мисия и за които всичко е въпрос на приоритети!

Любопитно Преди 3 часа

Близнаците Стойно и Георги Георгиеви са гости в четвъртия епизод на The Voice Cast за 2026 година

<p>Ще променят ли критериите при&nbsp;избора на главен прокурор?</p>

Министър Янкулов изготвя критерии за номинация на кандидати за главен прокурор

България Преди 3 часа

По думите му изработването на стандарт за номинация на кандидати за ключови постове в правосъдието е сред приоритетите на настоящото служебно правителство в частта „правосъдие“

Хора стоят до иранска ракета, паднала в село Казалжо в покрайнините на град Камишли, Сирия, на няколко километри от границата с Турция. Иран предприе ответни атаки в целия регион след съвместна военна операция на Израел и САЩ, която започна в ранните часове на 28 февруари 2026 г. и порази множество цели на територията на Иран

НАТО прехвана изстреляна от Иран балистична ракета срещу Турция

Свят Преди 3 часа

"Турция ще продължи да изпълнява отговорностите си по конструктивен начин, за да намали напрежението в региона“

Меган Фокс се завърна ударно: Актрисата провокира с готическа фотосесия

Меган Фокс се завърна ударно: Актрисата провокира с готическа фотосесия

Любопитно Преди 3 часа

Меган Фокс се завърна ударно в Instagram с провокативна фотосесия и философско послание, година след като изтри профила си заради слухове за раздяла с MGK и раждането на дъщеря им Сага. Остава въпросът дали това е трайно завръщане в мрежата

Всичко от днес

От мрежата

Френски и Английски булдог: Прилики и разлики

dogsandcats.bg

Как да спрем териториалната агресия при кучето си

dogsandcats.bg
1

На фона на тревоги и несигурност ново проучване дава прогноза за всичко хубаво

sinoptik.bg
1

Мечки от Аржентина заживяха в България

sinoptik.bg

Гордост на южния полюс: Писателят, който откри България в л

Edna.bg

Първи снимки от сватбата на Зендая и Том Холанд... Истина или изкуствен интелект?

Edna.bg

Пиян помете Малена Замфирова, звездата ни е в болница

Gong.bg

НА ЖИВО: ЦСКА - Ботев Враца, състави

Gong.bg

Кризисният щаб: Не можем да съдействаме на българи извън засегнатия регион в Близкия изток

Nova.bg

Запрянов: Изстрелването на ракета срещу страна членка на НАТО е опасна ескалация

Nova.bg