Емил Дечев смени и шефа на ГДБОП Боян Раев

Г лавна дирекция "Борба с организираната престъпност", известна с абревиатурата си ГДБОП, се разделя с шефа си Боян Раев, потвърди NOVA. Той е освободен със заповед на вътрешния министър Емил Дечев.
Засега не е ясно кой е новият шеф.
Боян Раев е роден през 1976 г. в Севлиево. Противно на очакванията за чисто полицейско образование, неговият академичен профил е многостранен. Той завършва първото си висше образование в Техническия университет в Габрово. По-късно надгражда квалификацията си с две магистърски степени, които се оказват ключови за управленските му постове:
- „Стопанско управление“ от Стопанска академия „Димитър Ценов“ – Свищов;
- „Право“ от Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“.
Близо 30 години в системата: От патрула до спецчастите
Кариерата на Раев в МВР започва през далечната 1996 г. и преминава през всички нива на полицейската йерархия. Преди да се превърне в едно от лицата на борбата с организираната престъпност, той трупа опит „на терен“ в различни структури:
Началото: Започва в група „Охрана на обществения ред“.
Оперативна работа: Последователно преминава през „Криминална полиция“, секторите за „Престъпления против собствеността“ и „Тежки престъпления“. Работи в Областните дирекции в Габрово и Варна, както и в Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).
Ерата „ГДБОП“ и борбата с тероризма
Раев се присъединява към ГДБОП през 2010 г., където кариерата му се развива в най-чувствителните направления на сигурността.
Контратероризъм: През 2015 г. е назначен за началник на сектор в отдел „Контратероризъм“, където отговаря за предотвратяването на радикални заплахи.
Специални операции: Между 2021 и 2023 г. ръководи отдел „Специални операции“ – звеното, което извършва най-рисковите арести и акции срещу организирани престъпни групи.
Ръководство: На 3 октомври 2023 г. става заместник-директор на службата, а от 27 май 2025 г. заема поста директор на ГДБОП.
Високи отличия и международно признание
През годините Боян Раев е награждаван многократно за професионализма си, като притежава трите най-високи степени на професионално признание в министерството:
- „Почетен знак на МВР – III степен“ (2019 г.);
- „Почетен знак на МВР – II степен“ (2024 г.);
- „Почетен знак на МВР – I степен“ (2025 г.).
Освен вътрешните отличия, Раев е получавал признание и от партньорски европейски и международни служби за успешно проведени съвместни операции срещу наркотрафика и киберпрестъпността.