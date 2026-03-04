Емил Дечев смени и шефа на ГДБОП Боян Раев

Г лавна дирекция "Борба с организираната престъпност", известна с абревиатурата си ГДБОП, се разделя с шефа си Боян Раев, потвърди NOVA. Той е освободен със заповед на вътрешния министър Емил Дечев.

Засега не е ясно кой е новият шеф.

Боян Раев е роден през 1976 г. в Севлиево. Противно на очакванията за чисто полицейско образование, неговият академичен профил е многостранен. Той завършва първото си висше образование в Техническия университет в Габрово. По-късно надгражда квалификацията си с две магистърски степени, които се оказват ключови за управленските му постове:

„Стопанско управление“ от Стопанска академия „Димитър Ценов“ – Свищов;

„Право“ от Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“.

Близо 30 години в системата: От патрула до спецчастите

Кариерата на Раев в МВР започва през далечната 1996 г. и преминава през всички нива на полицейската йерархия. Преди да се превърне в едно от лицата на борбата с организираната престъпност, той трупа опит „на терен“ в различни структури:

Началото: Започва в група „Охрана на обществения ред“.

Оперативна работа: Последователно преминава през „Криминална полиция“, секторите за „Престъпления против собствеността“ и „Тежки престъпления“. Работи в Областните дирекции в Габрово и Варна, както и в Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).

Ерата „ГДБОП“ и борбата с тероризма

Раев се присъединява към ГДБОП през 2010 г., където кариерата му се развива в най-чувствителните направления на сигурността.

Контратероризъм: През 2015 г. е назначен за началник на сектор в отдел „Контратероризъм“, където отговаря за предотвратяването на радикални заплахи.

Специални операции: Между 2021 и 2023 г. ръководи отдел „Специални операции“ – звеното, което извършва най-рисковите арести и акции срещу организирани престъпни групи.

Ръководство: На 3 октомври 2023 г. става заместник-директор на службата, а от 27 май 2025 г. заема поста директор на ГДБОП.

Високи отличия и международно признание

През годините Боян Раев е награждаван многократно за професионализма си, като притежава трите най-високи степени на професионално признание в министерството:

„Почетен знак на МВР – III степен“ (2019 г.);

„Почетен знак на МВР – II степен“ (2024 г.);

„Почетен знак на МВР – I степен“ (2025 г.).

Освен вътрешните отличия, Раев е получавал признание и от партньорски европейски и международни служби за успешно проведени съвместни операции срещу наркотрафика и киберпрестъпността.