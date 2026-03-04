Освободиха от длъжност тримата топ директори в МВР

С ъс заповеди на служебния министър на вътрешните работи Емил Дечев са освободени от длъжност директорите на Главна дирекция „Национална полиция“ главен комисар Захари Васков, на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ главен комисар Боян Раев и на Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“ главен комисар Николай Николов.

Досега Дечев освободи 25-ма висши служители на МВР, както и главния секретар Мирослав Рашков.

Президентът освободи главния секретар на МВР

Решението за освобождаване на Рашков бе свързано с местните избори в град Пазарджик - лошата организация и бавната реакция, коментира Дечев. Той посочи и ужасяващото престъпление на хижа „Петрохан“ и отсъствието на главния секретар, както и на неговия заместник пред медиите, за да обяснят какви данни има и какво се е случило, което давало възможност за развихрянето на всякакви теории.

Рашков беше заместен от полицейския аташе на България в Сърбия Георги Кандев, в качеството му на изпълняващ длъжността зам.-главен секретар на МВР. Дечев обясни, че няма да предлага титуляр за поста.