Фитнес предизвикателство очаква Сините и Червените в Hell’s Kitchen

З абавно фитнес изпитание ще застане на пътя на Сините и Червените тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. Освен с физическото предизвикателство, възпитаниците на шеф Виктор Ангелов ще трябва да се справят и с неговото чисто ново здравословно меню, а резултатите от съревнованието ще определят следващите номинирани.

Междувременно към амбициозните резерви Бояна, Марио и Кирил за кастинг битка ще се присъединят и двама ветерани с богат опит на международно ниво. Новите попълнения ще направят всичко възможно, за да се доберат до място в надпреварата, но дали ще успеят да преодолеят заплетеното предизвикателство, пред което ще се изправят?

Най-горещият ресторант в България ще посрещне и своите следващи гости за една поредна изпълнена с напрежение и изненади резервация. След елиминацията на медицинската сестра Диана Григореску вчера, тази вечер още един ще напусне кулинарното риалити.

Кой ще е следващият кандидат за голямата победа и чия мечта в Hell’s Kitchen ще угасне, гледайте тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.

