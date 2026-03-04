Любопитно

Фитнес предизвикателство очаква Сините и Червените в Hell’s Kitchen

Нов претендент влиза в голямата игра тази вечер

4 март 2026, 15:21
Фитнес предизвикателство очаква Сините и Червените в Hell’s Kitchen
Източник: NOVA

З абавно фитнес изпитание ще застане на пътя на Сините и Червените тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. Освен с физическото предизвикателство, възпитаниците на шеф Виктор Ангелов ще трябва да се справят и с неговото чисто ново здравословно меню, а резултатите от съревнованието ще определят следващите номинирани.

Източник: NOVA

Междувременно към амбициозните резерви Бояна, Марио и Кирил за кастинг битка ще се присъединят и двама ветерани с богат опит на международно ниво. Новите попълнения ще направят всичко възможно, за да се доберат до място в надпреварата, но дали ще успеят да преодолеят заплетеното предизвикателство, пред което ще се изправят?

Най-горещият ресторант в България ще посрещне и своите следващи гости за една поредна изпълнена с напрежение и изненади резервация. След елиминацията на медицинската сестра Диана Григореску вчера, тази вечер още един ще напусне кулинарното риалити.

Източник: NOVA

Кой ще е следващият кандидат за голямата победа и чия мечта в Hell’s Kitchen ще угасне, гледайте тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.

Hells Kitchen България Кулинарно риалити Фитнес предизвикателство Шеф Виктор Ангелов Здравословно меню Номинирани Кастинг битка
