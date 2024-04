"Да станеш Карл Лагерфелд": Животът на легендарния дизайнер излиза на малък екран

К ан се застъпи за Даниел Брюл, като новият му сериал на Disney+ "Да станеш Карл Лагерфелд" получи 3-минутни овации на крака в неделя.

Премиерата на филма е извън конкурсната програма и представя покойния германски дизайнер, преди да се превърне в мигновено разпознаваемата фигура, която завладя поп културата.

Прожекцията, която започна с весело модно ревю, подобно на колекцията на Лагерфелд за Chloé през 70-те години на миналия век - представена в първия епизод - привлече почти всички знаменитости в града. Включително актьорите Джейсън Пристли и Ванеса Морган, които са в Кан, за да представят "Диви карти".

"Не ме интересуват дизайнерите или етикетите. За мен е по-важно това, в което се чувствам добре. Ще пробвам нещо и няма значение дали е супер евтино или супер скъпо. Съществува целият този натиск относно това [как се представяш], но аз никога не съм позволявала той да ми повлияе", признава тя пред Variety.

Датската актриса - и член на журито - Софи Гробьол, която преди това участва в Кан с филма "Затворник", всъщност дойде облечена в любимата цветова комбинация на Лагерфелд.

"Не съм човек, който се занимава с мода, но дори аз знаех за черно-бялото!", засмя се тя. "С нетърпение очаквам да науча повече за него. За един артист всеки човек може да бъде интересен. И всяка история - стига да е добре разказана."

Гробьол е имала възможността да се запознае с действителния Карл Лагерфелд, който стои зад тези прочути слънчеви очила и ръкавици без пръсти.

"Започнах като модел и все още се занимавам с мода. Обичам я! Но нещото, което беше свързано с Лагерфелд, беше и това, че той беше толкова уникален, толкова креативен и винаги правеше това, което искаше да прави. Това е много вдъхновяващо за мен", каза пък Даниел Ернандес от "Цвайфъл". "Винаги се интересувам от човека, който стои зад всичко това, защото това ти позволява да разбереш решенията, които е вземал."

Алекс Луц, Даниел Брюл, Жана Дамас и Арно Валоа присъстват на премиерата на „Да станеш Карл Лагерфелд“ в Кан Източник: Getty Images

Преди прожекцията актьорският състав на "Лагерфелд" разговаря с Variety за предизвикателството да изобразиш една икона. Съни Мелз, която се превъплъщава в образа на Марлене Дитрих каза: "Дитрих е била на 70 години по това време [когато среща Лагерфелд, както е показано във втория епизод]. Бях толкова трогната, че успях да бъда като нея, да изразя мислите, които тя е имала. Това е толкова прекрасен сценарий. Винаги искаш да дадеш най-доброто от себе си като актриса и аз исках да дам най-доброто от себе си за Марлене", признава тя. "Всъщност познавах Лагерфелд лично. Той живееше в къщата на свекърва ми. Снимал ме е, когато бях бременна с дъщеря ми, която е с мен тази вечер."

Жана Дамас сподели, че се е "страхувала", когато е подхождала към ролята си. "Палома Пикасо е все още жива! Но в крайна сметка бях свободна да създам своя собствена Палома. Тайната може би беше в това да се опитам да използвам нейния "код", червеното ѝ червило и чувството ѝ за стил, и да запазя радостта ѝ." - каза тя. "Да гледам как Даниел Брюл се преобразява беше... лудост. Той говори френски с немски акцент, но когато беше Карл, дори имаше различен акцент!"

Алекс Лутц, който се превъплъщава в ролята на врага на Лагерфелд Пиер Берже, добавя: "Най-голямото предизвикателство беше да забравя за легендата. Трябваше да я оставим зад гърба си, вместо тя да виси пред нас през цялото време."

