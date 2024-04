Продадоха апартамент на Карл Лагерфелд за 10,8 милиона долара

А партамент в Париж, собственост на покойния моден дизайнер Карл Лагерфелд, беше продаден за 10,8 млн. долара, предаде Си Ен Ен.

Футуристичното жилище, което се намира на река Сена в центъра на Париж с гледка към Лувъра, беше продадено, според брокера на недвижими имоти Groupe Althémis, който продаде имота.

Намиращ се на Quai Voltaire в 7-и район на града, тристайният апартамент с площ 260 кв. м, разположен на третия етаж, беше продаден за почти двойно по-висока цена от обявената в списъка - 5,7 млн. долара.

Въпреки че се помещава в сграда от XVII в., апартаментът се отличава с ултрамодерния си дизайн.

В обявата се описва "авангардният стил" и "чистите и органични линии" на апартамента, а придружаващите снимки показват просторни, ярко осветени стаи с полирани сиви подове.

The sale of Karl Lagerfeld's apartment comes after the sale of his personal effects back in 2022. https://t.co/cHTWVr6zDd