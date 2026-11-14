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Три шампионски двойки спорят за място на финала в звездния турнир на “Игри на волята”

Кои двама воини ще отпаднат на крачка от победата в LactoFlor - Битка на звездите?

14 ноември 2026, 15:36
Три шампионски двойки спорят за място на финала в звездния турнир на “Игри на волята”
Източник: NOVA

Т ри двойки с шампионски опит и неизчерпаем хъс за победа ще излязат на Арената на “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. Актуалният шампион в екстремното риалити Мирослав Великов и вярната му съюзничка д-р Катрин Пекин ще се изправят срещу големия победител от шести сезон Мартин Кънев и финалистката Николета Кръстева, както и триумфиралия в Sesame: Турнири на волята Светлин Митев, чийто партньор на бойното поле ще бъде бронзовата медалистка във втори сезон Ваня Запрянова.

Източник: NOVA

Полуфиналният сблъсък ще изпита силата, точността и съобразителността на трите отбора, а част от препятствията ще изискват отлично разбирателство и работа в екип между съотборниците. След края на зрелищното съревнование две двойки ще продължат към големия финал следващата седмица, където ще се състезават за наградата от €20 000.

Източник: NOVA

Част от днешна битка ще бъде и племето на Ураганите, което записа безгрешна седмица във Войната на племената, а правилно предположение за изхода от съревнованието ще донесе на един от тях безценен предмет.

Кои ще са финалистите в LactoFlor - Битка на Звездите, гледайте тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.

Източник: NOVA

Всичко за "Игри на волята" може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във Facebook, Instagram и TikTok. Гледайте подкаста “След игрите” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

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