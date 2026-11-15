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Докато руските удари взимат жертви, Украйна и Русия подготвят размяна на пленници

Нападенията засегнаха Запорожка, Черниговска и Днепропетровска област. Сред пострадалите в Павлоград има 7-годишно дете

15 ноември 2026, 07:44
Докато руските удари взимат жертви, Украйна и Русия подготвят размяна на пленници
Източник: БТА
  • При руски удари в Запорожие, Черниговска и Днепропетровска област са загинали трима души, а най-малко 18 са ранени, включително 7-годишно дете.
  • Атаките в Павлоград са разрушили жилищни блокове и учебни заведения, а Запорожие също е било обстрелвано с руски удари.
  • Украйна и Русия обсъждат размяна на военнопленници, която според руската страна ще обхване поне 1000 души, като Киев се стреми броят им да бъде увеличен.

Двама убити и седем ранени при руския удар по Запорожие

Най-малко петима души бяха ранени тази нощ при руски удар във Вознесенивски район на украинския град Запорожие, след като снощи нападения в Днепропетровска и в Черниговска област взеха общо три жертви, предаде Укринформ.

За пострадалите в Запорожие агенцията се позова на публикация на началника на Запорожката областна военна администрация Михайло Семикин в приложението Телеграм.

Шестима загинали и девет ранени при руска атака в Запорожие

Двама мъже бяха убити преди това в Мена, в Черниговска област, а един беше ранен. В Днепропетровска област жертвата е една, а ранените - най-малко 13.

Днепропетровската областна военна администрация съобщи в Телеграм, че регионът е бил подложен от руските сили на обстрел както с дронове, така и с артилерия.

Атаката срещу Павлоград е разрушила жилищни блокове и учебни заведения, посочва Укринформ. Сред осемте ранени, настанени в болница в този град, има 7-годишно момче.

Двама убити и седем ранени при руския удар по Запорожие

Междувременно стана ясно, че омбудсманът на Украйна Дмитро Лубинец, чиято официална длъжност е формулирана като парламентарен комисар по човешките права, е обсъдил схема за бъдеща размяна на военнопленници между Киев и Москва с колегата си от Русия Яна Лантратова, предаде днес Укринформ, като се позова на публикация на Лубинец в приложението Телеграм.

Той е получил потвърждение от Лантратова, че размяната ще включва поне 1000 души.

11 ранени при серия руски удари срещу Запорожие

В началото тази седмица президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че Украйна и Русия обсъждат мащабна размяна на военнопленници, която може да обхване от 1000 до 1500 души.

“След като се появи информация за възможността за размяна, аз веднага се свързах с Яна Лантратова, за да обсъдим стъпките по този въпрос. В отговор получих потвърждение, че се имат предвид поне 1000 души. В същото време трябва да продължат усилията броят на хората (при тази размяна - бел. ред.) да е колкото се може по-голям", добави Лубинец.

Източник: БТА    
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