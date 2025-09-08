Цяло племе отпада още на старта на “Игри на волята” 7 тази вечер

Н ай-екстремното риалити “Игри на волята” ще се завърне за своя седми сезон тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. Двадесет и пет нови участници ще излязат на Арената в Дивия север за приключението на живота си, като там ще открият изобилие от мистерии, загадки, силови изпитания и незабравими зрелища. Не всички от тях обаче ще продължат в състезанието.

Сред новите претенденти за голямата награда от 100 000 лв. зрителите и феновете на предаването ще могат да видят лекари, акробат, борец, софтуерни инженери, аниматор, предприемачи, ММА боец, куклена актриса, психиатър и човек, практикуващ “осъзнати сънища”.

„Когато с Рали видяхме досиетата на участниците, направо настръхнахме. Те са изключително интересни личности. Дори малко завидях, че не съм част от този сезон. Кастът е феноменален“, разкрива в “На Кафе” новият водещ на „Игри на волята“ – Павел Николов.

“Истината е, че участниците са една огромна палитра от пъстри личности. Част от аудиторията може да си помисли, че тези хора са объркали предаването. Но със старта на сезона ще разберат, че не бива да се съди по външността и по визитката. Защото всеки един от тези хора напълно е заслужил мястото си в сезон 7 на „Игри на волята“, допълва Ралица Паскалева и разказва, че в предаването ще има много нови правила и трасета.

Още със стъпването си на Арената, участниците ще получат изненадващи новини от водещите. Те ще трябва да проведат своята първа битка броени минути след това, а резултатите от нея ще определят не само разпределението на териториите, но и съдбата им занапред в състезанието. Четири отбора ще се впуснат в яростен и ожесточен сблъсък за надмощие, но само три ще продължат напред във Войната на племената.

Множество нови игри, елементи, пъзели и предизвикателства очакват участниците по пътя към победата, а зрителите на NOVA ще станат свидетели на нестихващи обрати и непредвидими събития, които ще ги оставят без дъх от първия до последния епизод на приключенското риалити.