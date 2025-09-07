Любопитно

„Игри на волята“ 7: Именити спортисти и суетният миньор Теодор-Чикагото ще се борят за оцеляване

Водещите Ралица Паскалева и Павел Николов ще посрещнат четири племена на Арената

7 септември 2025, 11:17
„Игри на волята“ 7: Именити спортисти и суетният миньор Теодор-Чикагото ще се борят за оцеляване

Н ай-дългоочакваното риалити в българския телевизионен ефир – „Игри на волята”, се завръща на 8 септември от 20:00 ч. по NOVA. Водещите Ралица Паскалева и Павел Николов ще посрещнат на Арената новите племена, които ще премерят сили в битка за територия още в първия епизод.

Седмият сезон на мащабната надпревара ще бъде изпълнен с неочаквани обрати,

които ще преобърнат играта и стратегиите на новите атрактивни участници.

Сред сигурните играчи тази година са победителите от кастинг битките в последния сезон на екстремното риалити – гребецът Георги Стойчев, ММА боецът Томи Борисов, бодибилдърката Радостина Радева и шампионката по въздушната акробатика Вера Хитова. Към тях ще се присъединят още амбициозни участници, с които заедно ще сформират племето „Победители“.

Един от тях е атрактивният Теодор-Чикагото от Стара Загора. 44-годишният миньор впечатлява във визитката си с физика, но и с... корекциите, които е правил по себе си.

Суетният мъж открито признава за пластични и козметични процедури, на които се е подлагал, включително опъване на бръчките с ботулинов токсин.

Чикагото споделя за себе си: „Това, което ме прави по-забележителен или по-атрактивен, е моята харизма. Умея да омайвам хората. Обичам да разкудкудяквам, особено като има кокошки да ги разкудкудяквам постоянно“.

Ралица Паскалева сподели за новия сезон: „Вече сме почти към средата на снимките на сезон 7 и мога да кажа, че обратите наистина са зрелищни. Участниците са подложени на познатите ни тежки битки, но този сезон е по-важно от всякога да мислиш стратегически и да имаш късмет”.

Зрителите очакват с огромен интерес новия сезон на „Игри на волята”,

 а много плажуващи по Северното Черноморие нямат търпение любимото им риалити да започне и упорито търсят къде са Арените. В репортаж на Иван Кънчев за „Здравей, България” собственици на ресторанти споделят, че „Игри на волята” водят със себе си нови туристи и повече приходи.

Кои са новите герои, които ще се изправят пред най-голямото предизвикателство в живота си? И с какви шокиращи изненади ще ги посрещне седмият сезон на “Игри на волята”? Гледайте екстремното риалити от 8 септември по NOVA.

