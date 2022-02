Чисто гола и уверена: Лизо пуска нова песен

П евицата Лизо не чака Свети Валентин, за да говори за любов. В събота изпълнителката публикува чувствен клип, в който е гола, като промотира новото си парче, което е за безусловната любов, която тя изпитва към себе си.

Заедно с него тя написа: „Ако ме обичаш... обичаш ме цялата. Не можете да избираш. Трябва да се обичаме един друг безусловно, като започнем от това да обичаме безусловно себе си. Отделете малко време днес и помислете за условията, към които се придържаме. Освободете се в любовта. Заслужавате го“.

If you love me… you love all of me. You dont get to pick and choose. We should be unconditionally loving of one another, starting with being unconditionally loving to ourselves. Take a moment today and think about the conditions we cling to



Free yourself in love

You deserve it pic.twitter.com/0XGJ2hBbey