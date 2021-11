Лизо - "всички слухове са верни"

Т я е на 33 години, носителка е на награда "Грами" и не се страхува да изразява себе си. Тя е Мелиса Вивиан Джеферсън, но всички я познават като Лизо.

Родена е на 27 април 1988 г. в Детройт, Мичиган. На 10-годишна възраст започва да свири на флейта, а като тийнейджър се занимава с рап музика. На 14 г. сформира група, наречена Cornrow Clique.

Тогава получава творческия си псевдоним „Lizzo“,

вариант на „Lissa“, вдъхновен от песента „Izzo (H.O.V.A.)“ на Джей Зи.

В университета изучава класическа музика и продължава със свиренето на флейта. На 21-годишна възраст, след смъртта на баща си,

тя живее в колата си в продължение на година,

докато се опитва да пробие в музикалната индустрия.

През 2011 г. се мести в Минеаполис, Минесота, където свири в различни групи, включително в електро соул-поп дуото „Lizzo & the Larva Ink“. Тя сформира женска рап/R&B група „Chalice“, а през 2012 г. издават първия си албум „We Are the Chalice“.

Следващата година Лизо издава дебютния си хип-хоп албум

„Lizzobangers“. Списание Time я поставят в класацията на 14-те музикални изпълнители, които задължително трябва да бъдат чути през 2014 г.

Лизо е един от застъпниците на това да се обичаме каквито сме

и да имаме позитивно отношение към тялото си. Тя често говори за психичното си здраве и за това как то се отразява върху творчеството ѝ. С музиката си тя засяга теми като отношението към тялото, расите и сексуалността. Всички танцьорки в групата ѝ „Big Grrrls“ са дами с пищни форми.

През 2019 г. изпълнителката се включва и в киното

като озвучава герой от анимационния филм „Ugly Dolls“, като има и поддържаща роля в криминалния комедийно-драматичен филм „Да свалиш Уолстрийт“.

„Juice“ е водещият сингъл от третия ѝ студиен албум „Cuz I Love You“, който излиза през 2019 г.

Появата на този албум се оказва повратна точка в кариерата

на изпълнителката. Той достига до четвърто място в Billboard 200. Песента „Truth Hurts“ се превръща в хит, след като става вайръл в TikTok и е включена във филма „Someone Great“. Сингълът става първия хит на Лизо, достигайки до първо място в Billboard Hot 100, а тя става третата жена рапър, която успява да оглави класацията.

Открива 62-те годишни награди "Грами"

с песните „Cuz I Love You“ и „Truth Hurts“, като си тръгва с три статуетки от церемонията. Получава единадесет номинации на музикалните награди Billboard за 2020 г., а на наградите BET 2020 тя става първият изпълнител, номиниран, както в R&B/поп, така и в хип-хоп категория за една година.

В края на лятото Лизо пусна песента „Rumors“,

в която заедно с Карди Би се изправят срещу всички хейтъри в социалните мрежи и слуховете, с които се налага ежедневно да се борят ("всички слухове са верни" е част от песента).