Екстремна битка за неприкосновеност в “Игри на волята” тази вечер

15 октомври 2025, 15:43
С пиращи дъха моменти и всевъзможни обрати очакват зрителите на екстремното риалити “Игри на волята” тази вечер. Трите враждуващи племена - Феномени, Завоеватели и Лечители ще излязат на бойното поле за нова екстремна битка. Многокомпонентното трасе ще изпита силата, стратегията и страховете на участниците, а двата най-подготвени отбора ще избегнат номинациите.

Източник: NOVA

Със стъпването си на Арената обаче, две от племената ще бъдат шокирани. Колоритният Теодор-Чикагото ще се присъедини към Лечителите в Резиденцията, където ще даде заявка за разбиването на всички коалиции. Междувременно смелата Гизем ще попълни редиците на Феномените, които се намират в серия от две поредни загуби.

Източник: NOVA

Вчера надпреварата за голямата награда от 100 000 лв. Напусна гребецът Георги Стойчев-Шопа. Той гостува в новото издание на подкаста “След игрите”, където разказа за своето приключение в Дивия север и сподели някои от най-съкровените детайли за личния си живот. Епизодът е наличен в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Източник: NOVA

Кой ще превъзмогне страховете си? За кое племе предстои сбирка край огъня? И как ще се справят новите попълнения на Лечителите и Феномените? Не пропускайте да видите в “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.

Всичко за “Игри на волята” може да откриете в сайта, както и в официалните  Facebook страницаInstagram профил и TikTok профил на предаването. Официалният подкаст на екстремното риалити “След Игрите” можете да гледате в Nova PlayVbox7 и YouTube и следете всичко най-интересно за подкаста във FacebookInstagram и TikTok.

Игри на волята Екстремно риалити Племена Феномени Завоеватели Лечители Теодор-Чикагото Гизем Битка Подкаст След игрите
