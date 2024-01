Честито! Сиена Милър роди второто си дете

С иена Милър роди второто си дете от приятеля си Оли Грийн.

42-годишната Милър беше видяна да носи новороденото в бебешко кенгуру, докато тя и 26-годишният Грийн спряха в кафене в Лондон на снимки, получени от Daily Mail .

Не е ясно кога е родила и нейният представител не отговори веднага на искането за коментар.

Милър също е майка на 11-годишна дъщеря на име Марлоу. Тя и нейният бивш Том Стъридж посрещнаха детето си през юли 2012 г. но се разделиха три години по-късно.

Sienna Miller gives birth to her second child: Actress, 42, and her boyfriend Oli Green, 27, welcome a baby girl as the new family are seen on a low-key stroll https://t.co/B4k11j7mKN pic.twitter.com/7UjHiLeuYq