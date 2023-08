Сиена Милър е бременна с бебе №2, показа наедряло коремче на плажа

41-годишната Сиена Милър дебютира с бременно коремче по бански, докато се наслаждава на плаж в Ибиса.

Преди испанската си ваканция Милър беше забелязана да прекарва време в Сен Тропе с 26-годишния си приятел Оли Грийн и 11-годишната си дъщеря Марлоу, която споделя с бившия си годеник Том Стъридж.

Sienna Miller Is Pregnant! Actress Expecting Second Baby as She Shows Off Bump While on Vacation (Exclusive) pic.twitter.com/bQeVB4SUhj

Миналия месец триото беше щракнато да се наслаждава на ден в морето на спортна лодка, като Милър и Грийн се редуваха да управляват.

Милър и Грийн - който също е модел и актьор - за първи път предизвикаха слухове за запознанство през февруари 2022 г., след като бяха забелязани да посещават мача на Ню Йорк Никс срещу Мемфис Гризлис в "Медисън Скуеър Гардън".

Излизането в НБА се състоя само няколко седмици, след като Милър се "целуваше" със супермодела Кара Делевин и неидентифициран "висок мъж" в Temple Bar в Ню Йорк; вътрешен човек обаче описа ситуацията като "забавна вечер" сред "приятели с флуиди".

Page Six потвърди връзката на Милър и Грийн през следващия месец, след като двамата бяха уловени по време на вечеря във френското бистро „Le Bilboquet“ в Манхатън.

Сиена Милър сподели пред Elle през април 2022 г. - няколко месеца след като навърши 40 години - че с облекчение е оставила 30-те години зад гърба си, обяснявайки, че това десетилетие е било изпълнено с "натиск" относно това да има "повече" деца и "защо" все още не ги е родила.

Тя каза пред списанието: "Биологията е невероятно жестока към жените през това десетилетие - или със сигурност беше за мен. След това станах на 40 и замразих няколко яйцеклетки. След като бях наистина фокусирана върху необходимостта да имам още едно дете, просто си казах: "Ако се случи, ще се случи". Този вид екзистенциална заплаха се разсея."

Що се отнася до съвместната ѝ връзка с 37-годишния актьор Стъридж, с когото се среща от 2011 до 2015 г., Милър заяви, че те "все още се обичат", "искрено искат да бъдат един до друг" и дори "ходят на почивка" заедно.

"За дъщеря ни е чудесно, че има двама родители, които се обичат и са приятели", сподели тогава тя. "Той определено е най-добрият ми приятел в целия свят."

