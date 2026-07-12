Червен килим под земята: Как легендарен хотел посрещал президенти тайно

Под хотел „Уолдорф Астория“ в Ню Йорк се намира тайният железопътен коловоз 61 (Track 61) - подземна платформа, проектирана още при строежа на небостъргача и използвана за дискретно пристигане на високопоставени гости.

Сред хората, свързвани с тайното съоръжение, са американски президенти и военни лидери, включително Франклин Делано Рузвелт и генералите Джон Пършинг и Дъглас Макартър, които са можели да достигнат директно до хотела без контакт с обществеността.

Днес Track 61 остава недостъпно и почти забравено място, но продължава да бъде символ на епохата на лукса и тайните пътувания в Ню Йорк през XX век.

Под един от най-емблематичните хотели в Ню Йорк се крие малко известна част от историята на града - тайна подземна железопътна платформа, известна като Коловоз 61 (Track 61).

Разположено под прочутия хотел „Уолдорф Астория“ (Waldorf Astoria), съоръжението от десетилетия е свързвано с тайните пристигания на американски президенти, военни командири и други високопоставени личности, които са искали да избегнат общественото внимание.

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Проектиран още преди откриването на хотела

Историята на скритата железопътна връзка започва още в края на 20-те години на миналия век, когато се проектира сегашната сграда на „Уолдорф Астория“, открита официално през 1931 г.

Статия в The New York Times от септември 1929 г., цитирана от Колумбийския университет, разкрива, че хотелът ще разполага със „собствен частен железопътен коловоз под сградата“.

Според публикацията гостите, които пътуват със собствени железопътни вагони, ще могат да пристигат директно под хотела, откъдето специален асансьор ще ги отвежда направо до техните апартаменти или до фоайето.

Интересът към това тайно пространство се засили отново след мащабната реставрация на хотела, който отвори врати миналата година след няколкогодишен ремонт.

Реконструкцията беше ръководена от архитектурното бюро Skidmore, Owings & Merrill (SOM) - автор на най-високата сграда в света Бурдж Халифа в Дубай, в сътрудничество с френския интериорен дизайнер Пиер-Ив Рошон.

Възстановяването на „Уолдорф Астория“ е част от по-широката тенденция за обновяване на исторически сгради в Съединените щати.

Според Американския институт на архитектите почти половината от 125-те милиона сгради в страната са на поне 50 години. Само през 2024 г. близо 25 000 нови апартамента са били създадени чрез преустройство на стари сгради - с 50% повече спрямо предходната година.

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Хотел, построен над железопътните линии

Изграждането на подземния коловоз е било възможно, защото под мястото, върху което е построен хотелът, са преминавали линиите на железопътната компания New York Central Railroad.

Според публикацията на The New York Times хотелът е придобил правата за строеж над железопътната инфраструктура.

По-късно в пътеводителя WPA New York City Guide се отбелязва, че около 80% от сградата се намира над железопътните линии и че частни железопътни вагони могат да бъдат насочвани към специален вход под хотела.

Историкът на железниците Уилям Д. Мидълтън също описва необичайното съоръжение в книгата си Grand Central: The World's Greatest Railway Terminal.

По думите му именно разположението на хотела над релсите му осигурява „уникалното предимство да разполага със собствен железопътен коловоз в мазето“.

Официалното му име е Track 61, а връзката с хотела се осъществявала чрез товарен асансьор. Макар да не е използван често, той обслужвал специални гости, пристигащи със собствени железопътни вагони.

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Президенти, генерали и знаменитости

Сред първите известни личности, използвали подземната линия, е генерал Джон Дж. Пършинг.

Според Мидълтън именно той става първият официален гост, пристигнал по този начин през 1938 г.

По това време Пършинг се възстановявал след инфаркт. Вестник The New York Times описва как личният му вагон бил преместен на рампа под хотела - съоръжение, което никога преди това не било използвано.

Генералът останал във вагона, докато лекарите го прегледат, след което, охраняван от детективи, бил качен с товарния асансьор директно в хотела.

Друг известен посетител е президентът Франклин Делано Рузвелт.

Според Уилям Мидълтън той използва подземния коловоз по време на президентската си кампания през 1944 г., след реч за външната политика, произнесена в „Уолдорф Астория“.

Други исторически източници обаче твърдят, че Рузвелт е използвал съоръжението многократно. Историкът Кърт К. Шлихтинг пише, че когато президентът отсядал в хотела, влакът му спирал директно под сградата, откъдето помощниците му го качвали с асансьор направо до апартамента му, далеч от погледите на обществеността.

Подземният коловоз не е бил запазен само за президенти.

През 1947 г. там е представен нов дизелов локомотив, а през 1965 г. легендарният попарт художник Анди Уорхол организира подземно парти именно на това място.

Сред знаменитите посетители е и генерал Дъглас Макартър, който през 1951 г. пристига директно под хотела след пътуване от Бостън.

Според тогавашни публикации на The New York Times неговият влак бил насочен към т.нар. „президентски коловоз“, където бил постлан червен килим до асансьора, отвел генерала и неговата свита до специалния апартамент „Макартър“.

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Какво е останало днес

Днес Track 61 е практически недостъпен за посетители.

Преди години говорител на нюйоркската транспортна агенция MTA заявява пред Gothamist, че „за последните 50 години нищо не се е променило... освен че има повече прах“.

Въпреки това тайният коловоз под „Уолдорф Астория“ продължава да бъде едно от най-мистериозните и любопитни скрити места в Ню Йорк - напомняне за епоха, когато президенти, генерали и знаменитости можели да пристигат в един от най-луксозните хотели в света, без никой на улицата да разбере.