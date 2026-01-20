Тайният бункер под Белия дом - какво се строи под Източното крило

П резидентът на Съединените щати е разпоредил тайното изграждане на защитено подземно съоръжение в Белия дом и е построил ново разширение на Източното крило върху него, пише Си Ен Ен (CNN).

Годината е 1941-ва, а Франклин Д. Рузвелт е бил насърчен да изгради бомбоубежище в Белия дом след нападението над Пърл Харбър. По това време „не е имало публично признание, че се строи бомбоубежище – официално се е говорело само за Източното крило“, според историка на Асоциацията за историческото наследство на Белия дом Бил Сийл.

Повече от 80 години по-късно Източното крило отново е в строеж – този път във връзка с мащабната нова бална зала на президента Доналд Тръмп, а историческите, макар и остарели, подземни съоръжения са демонтирани. И отново около плановете за възстановяване на бункера витае много секретност.

Публично е известно много малко за строителството, което се извършва на мястото на някогашния таен, наподобяващ подводница бункер, включващ Президентския център за извънредни операции (PEOC), както и подземната инфраструктура около него. Пространството е използвано за най-различни цели – от прожектиране на пародиен филм, който администрацията на Никсън е смятала за порнографски и е искала да бъде унищожен, до планирането на тайното пътуване на бившия президент Джо Байдън до Украйна. Тогавашният вицепрезидент Дик Чейни е бил евакуиран там минути преди атаката срещу Пентагона на 11 септември 2001 г.

Според източник, запознат с въпроса, пространството вероятно се преосмисля и заменя с нови технологии, за да отговаря на еволюиращите заплахи. Въпреки това почти няма официално потвърждение, че подобен проект изобщо съществува.

По време на скорошно заседание на Националната комисия по планиране на столичния регион, на което е била обсъждана балната зала, директорът по управление и администрация на Белия дом Джошуа Фишър заяви в общ план, че проектът ще „подобри критично важната функционалност“, ще „осигури необходимите подобрения в сигурността“ и ще „достави устойчива и адаптивна инфраструктура, съобразена с бъдещите мисии“.

Фишър беше притиснат с въпроси защо проектът е нарушил установената практика, като е започнал разрушителните дейности без одобрение от комисията, и той посочи, че причината е „строго секретната“ работа, която се извършва под земята.

„Има някои аспекти на този проект, които, откровено казано, са от строго секретен характер и по които работим в момента. Това не ни пречи да променяме надземната структура, но тази подземна работа трябваше да бъде отчетена при реализирането на проекта, а тя не е била част от процеса на NCPC“, заяви той.

Ремонтът на източното крило на Белия дом Източник: GettyImages

Белият дом отказа коментар по искане на CNN. В съдебен документ от миналата седмица по дело, целящо да спре строителството на Източното крило, Белият дом защити процеса, като заяви, че спирането на подземното строителство би „застрашило националната сигурност и по този начин би навредило на обществения интерес“. В документа се посочва, че аргументите за това са описани в „класифицирана декларация“, приложена към делото.

Ето какво знаем за това какво е имало там преди – и какво се случва сега.

„Гробоподобно“ убежище

Въпреки че първоначално строителството по времето на Рузвелт е било замислено като бомбоубежище, с течение на времето подземните съоръжения под Източното крило се развиват и започват да изпълняват множество функции.

Хората, които влизат през Източното крило, слизат няколко нива надолу и след това преминават през масивна, защитена врата тип сейф, за да влязат в самостоятелен бункер с ниски тавани, включващ легла, дълготрайни хранителни запаси, вода и други ресурси, както и защитени комуникации с външния свят, разказва източник, който е бил вътре, но няма разрешение да говори официално.

Подземното пространство включва и PEOC – централизирано командно-контролно съоръжение за президента и неговия екип, укрепено така, че да издържи на евентуална ядрена експлозия или друга мащабна атака. PEOC работи в тандем със Ситуационната зала, обяснява Джонатан Уакроу, бивш агент на Тайните служби на САЩ и анализатор на CNN.

„Ситуационната зала е много по-фокусиран център за наблюдение, който подава информация към PEOC, но тъй като се намира в комплекса на Западното крило, тя е защитена до определена степен, но не е укрепено съоръжение“, казва той. „PEOC се използва при извънредни ситуации. Това не е място, където всеки отива“, добавя той. „Ситуационната зала се използва от почти цялото правителство, 24 часа в денонощието“.

PEOC е представян в киното с различна степен на достоверност – най-скоро в трилъра от 2025 г. „Къща от динамит“, както и във филма от 2013 г. „Код Олимп“, който изобразява терористична атака срещу Белия дом.

„Гробоподобното“ пространство е било посетено от Рузвелт само веднъж, според историка Сийл. В следващите години „проверката на бомбоубежището се превръща в традиция за първия ден на всички новоизбрани президенти, докато през последните двайсет години значението на убежището намалява“, пише той през 2011 г.

Втори източник, запознат с пространството, който пожела анонимност, го описва като „много сложна подводница, построена през 40-те години — самостоятелна единица със собствени резервни източници на електрозахранване, вода и въздушна филтрация“. „Но цялата инфраструктура е от 40-те години“, допълва той.

Комплексът е разполагал и със защитен евакуационен маршрут, по който президентът може да бъде изведен извън територията на Белия дом при нужда, според първия източник.

Разрушаването на Източното крило започва през октомври, а багерите, които премахват Източната колонада и офисите, традиционно използвани от първите дами, унищожават заедно с тях и остарялото подземно съоръжение.

„С много голяма степен на сигурност бих казал, че всички подземни структури – включително PEOC, отоплителните и климатичните системи, както и подземните съоръжения на Военната служба на Белия дом и униформеното подразделение на Тайните служби – всичко това вече е премахнато“, казва вторият източник.

За онези, които се притесняват за сигурността на президента при липсата на бункера, източникът уверява, че съществуват достатъчно резервни механизми за защита в случай на извънредна ситуация.

Скъпо начинание, платено от обществото

Макар че е малко вероятно плановете да станат публични в близко бъдеще, с времето може да излязат допълнителни подробности. PEOC изигра ключова роля на 11 септември 2001 г., а избрани снимки от вътрешността му бяха публикувани през 2015 г. след искане по Закона за свобода на информацията.

Тръмп намекна, че американската армия е „много активно ангажирана“ в строителството на балната зала, а проектът вероятно се изпълнява от комбинация от военни представители, Тайните служби, Изпълнителната канцелария на президента, строителната компания Clark Construction, с богат опит в изграждането на силно защитени обекти, и архитектурното бюро Shalom Baranes Architects, което ръководи проекта за балната зала и преди това е водило възстановяването и укрепването на Пентагона след атаките от 11 септември.

Уакроу, който днес е експерт по управление на риска, прогнозира, че каквото и да замени подземното пространство, ще бъде способно да предвижда и да реагира на нововъзникващи заплахи – включително кинетични заплахи като ядрена експлозия или самолетна катастрофа, химически или биологични оръжия, както и електромагнитни импулси, без да издава подробности на потенциални противници.

„Трябва да се мисли за съоръжение, което може да бъде изградено тайно, с висока степен на класификация и което да издържа на настоящата и бъдещата среда от заплахи“, казва той.

Това, което ще бъде практически невъзможно, е да се разбере колко струва тази част от строителството. Тръмп посочи постоянно нарастваща цена за балната зала – от първоначалните 200 млн. долара до сегашните 400 млн., но това не включва подземната част. Тръмп ясно заяви, че балната зала ще бъде финансирана от частни дарители, но всяка подземна инфраструктура за сигурност в крайна сметка ще бъде платена от американските данъкоплатци.

„Когато говорим за неутрализиране на заплахите днес и утре, става дума за нововъзникващи технологии и инфраструктура, неща, които може дори да не са налични на пазара. Никога няма да имаме ясна представа колко струва това“, заключи Уакроу.