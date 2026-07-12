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Сватба с 1300 гости в училищен двор вдигна Видин на крак, започнаха проверки

Жители на различни части на града са подали множество сигнали на телефон 112 за силен шум

Василена Василева Василена Василева

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Д есетки сигнали за силна музика и нарушаване на нощната тишина доведоха до полицейска проверка след грандиозна сватба във видинския квартал „Нов път“. Празненството, на което според данните са присъствали около 1300 души, се е провело в двора на училище „Софроний Врачански“ и е продължило до ранните часове на съботния ден.

Акция на полицията в Монтанско

Жители на различни части на Видин са подали множество сигнали на телефон 112 за силен шум. По данни на полицията сигналите са били над 50, като първоначално не е било ясно откъде идва музиката.

„В петък срещу събота в областната дирекция на МВР във Видин има подадено множество сигнали, може би са над 50, от различни точки на областния град. Те са за силна музика, без да бъде конкретизирано мястото, от което идва нарушаването на нощната тишина“, заяви комисар Мартин Марков, началник на отдел „Охранителна полиция“ в ОДМВР – Видин.

След проверка на екипи на полицията станало ясно, че шумът идва от квартал „Нов път“, където в двора на училището се провежда сватбено тържество.

  • Сватба с оркестри от България, Сърбия и Румъния

По информация на МВР домакин на събитието е общинският съветник във Видин Калин Петров, който е баща на младоженеца и организатор на тържеството.

Празненството е било с мащабни размери – по информация на местни жители на него са присъствали между 1200 и 1300 гости. За музикалната програма са били ангажирани оркестри и изпълнители от България, Сърбия и Румъния.

Организаторът заяви, че съжалява за създаденото неудобство и е готов да понесе санкцията заради силната музика.

  • Разрешено ли е било събитието?

Проверката на полицията ще изяснява и обстоятелствата около издаденото разрешение за провеждането на сватбата.

Калин Петров е подал заявление за провеждане на събитието още на 6 юли. От Община Видин са разрешили тържеството на открито с използване на озвучителна техника и след 22:00 часа.

В документа обаче не е бил посочен краен час, до който може да продължи силната музика.

След случая полицията ще проверява кой е издал разрешението, както и защо ръководството на училището е позволило дворът на учебното заведение да бъде използван за подобно мащабно събитие.

  • Предупреждения от полицията, но музиката продължила

При проверката на място служителите на реда са установили, че тържеството продължава, а музиката е силна.

„Колегите, които са го установили, са изготвили съответните документи. На организатора са му отправени предупреждения. Разяснено му е, че ще бъдат съставени съответните административно-наказателни мерки“, посочи комисар Марков.

По думите му въпреки предупрежденията музиката не е била намалена.

„Ще бъдат съставени административно-наказателни актове за неизпълнение на писмено полицейско разпореждане, както и за нарушаване на нощната тишина след 23 часа“, допълни той.

  • Проверяват и финансирането на тържеството

Освен нарушенията, свързани с шума, ще бъде извършена и проверка относно произхода на средствата, използвани за организацията на събитието.

Икономическа полиция ще проверява дали има нарушения при финансирането на мащабното тържество.

Междувременно след края на празненството в двора на училището все още са били останали шатри и оборудване, а организаторите са започнали почистването на мястото.

Жители на квартала разказват, че силната музика ги е държала будни през цялата нощ.

„Как няма да чувам, като съм на сто метра оттук“, споделя един от тях.

По думите на местните жители подобни шумни събития не са прецедент за района, но мащабът на тази сватба е превърнал случая в един от най-обсъжданите във Видин.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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