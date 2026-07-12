България

Асен Василев: Проектобюджетът на кабинета „Радев“ е по-лош и от този на „Желязков“

Лидерът на „Продължаваме промяната“ твърди, че в бюджета има милиарди евро разходи без ясна разбивка и не изключи протести, ако предложенията на партията не бъдат приети

Василена Василева Василена Василева

12 юли 2026, 09:35
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Л идерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев отправи остри критики към проектобюджета на кабинета „Радев“, като заяви, че това е „най-лошото“, което правителството е представило досега.

В ефира на NOVA той определи финансовата рамка като „по-лоша“ дори от бюджета, изготвен от кабинета „Желязков“ и финансовия министър Теменужка Петкова.

„Основното нещо, което кабинетът „Радев“ е произвел като политика до момента, е проектобюджетът, а той е изключително лош. Заделени са огромни средства за капиталови разходи и за издръжка, докато всичко останало на практика е замразено“, заяви Василев.

  • „Черна кутия“ за милиарди

Според него сериозен проблем е липсата на яснота за какво ще бъдат изразходвани значителна част от предвидените средства.

„Когато извадим парите за общините, детските градини и училищата, остават девет министерства и ведомства, за които има увеличение от 737 млн. евро. Големият въпрос е, че правителството не е написало за какво ще се харчат тези пари. В момента това е черна кутия“, каза председателят на ПП.

По думите му в бюджета липсва достатъчна конкретика, което не позволява нито ефективен парламентарен контрол, нито обществен дебат.

„Не е записано в закона за какво ще бъдат изразходвани средствата и ако бюджетът бъде приет в този вид, правителството ще може да ги харчи по свое усмотрение“, предупреди Василев.

  • Спор за капиталовите разходи

Бившият финансов министър обърна внимание и на планираните капиталови инвестиции.

Според него след като бъдат извадени европейските средства и финансирането за общините, в бюджета остават 3,1 млрд. евро капиталови разходи.

„Съществува специално приложение към бюджета, което ние въведохме, и в него трябва проект по проект да бъде описано за какво ще се дадат тези средства. Когато съберем всички 198 проекта, се получават 1,4 млрд. евро. Това означава, че за около 1,7 млрд. евро няма описание за какво ще бъдат похарчени“, заяви Василев.

Той даде пример и с отделни пера, за които според него липсва достатъчно информация.

„Чуваме различни суми – например 20 млн. евро за „Евровизия“, при положение че конкурсът е догодина, или 170 млн. евро за земеделците, но никъде не е записано по каква програма, за какви дейности и кой ще получи тези средства“, каза още той.

  • ПП ще предложи промени, не изключва и протести

Василев заяви, че „Продължаваме промяната“ ще следва същия подход, който е приложила и при разглеждането на бюджета на кабинета „Желязков“.

„Първо ще предложим конкретни промени. Ще видим как ще реагира управляващото мнозинство и ако те не бъдат приети, тогава ще преценим какви да бъдат следващите ни действия“, каза той.

По думите му, ако предложенията бъдат отхвърлени, инициативата за евентуални протести трябва да дойде от гражданите.

„Ако не ги приемат, вече е въпрос на българските граждани дали ще се организират протести“, допълни лидерът на ПП.

  • Коментар за Пеевски и Десислава Атанасова

По повод публикуваната информация за полети на лидера на ДПС Делян Пеевски, Василев заяви, че подобни твърдения трябва да бъдат подкрепени с доказателства.

„Ако има доказателства, те трябва да бъдат внесени в прокуратурата и съда. Ако няма, няма смисъл от медийни фойерверки. Може би това е опит прокуратурата да бъде принудена да работи“, коментира той.

Василев засегна и темата за председателя на Конституционния съд Десислава Атанасова.

„Ако се докаже, че е пътувала с Делян Пеевски при обстоятелства, които поставят под съмнение безпристрастността ѝ, тя трябва да подаде оставка. Всеки, за когото се установи, че не изпълнява задълженията си по правилния начин, трябва да понесе отговорност, независимо как е избран или назначен“, заяви Асен Василев.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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