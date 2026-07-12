България

Заради завишени нива на арсен: Забраниха за пиене чешмяната вода в няколко села в Монтанско

Пробите показват почти двойно по-висока концентрация от допустимата

Василена Василева Василена Василева

12 юли 2026, 14:35
Борисов: Само общ кандидат на десницата може да спечели президентските избори

Борисов: Само общ кандидат на десницата може да спечели президентските избори
МВР с масови проверки: Санкционираха 32-ма шофьори на камиони в София само за ден

МВР с масови проверки: Санкционираха 32-ма шофьори на камиони в София само за ден
Сватба с 1300 гости в училищен двор вдигна Видин на крак, започнаха проверки

Сватба с 1300 гости в училищен двор вдигна Видин на крак, започнаха проверки
Протест на земеделци затвори граничния преход

Протест на земеделци затвори граничния преход "Ивайловград – Кипринос"
Енчо Керязов с големи планове за спорта: Нов стадион, повече пари и край на старите проблеми

Енчо Керязов с големи планове за спорта: Нов стадион, повече пари и край на старите проблеми
Асен Василев: Проектобюджетът на кабинета „Радев“ е по-лош и от този на „Желязков“

Асен Василев: Проектобюджетът на кабинета „Радев“ е по-лош и от този на „Желязков“
Камионът от катастрофата край Дупница не е бил в нарушение на Закона за движение по пътищата

Камионът от катастрофата край Дупница не е бил в нарушение на Закона за движение по пътищата
Рязък обрат във времето: Гръмотевични бури обхващат голяма част от страната

Рязък обрат във времето: Гръмотевични бури обхващат голяма част от страната

Ж ителите на няколко населени места в област Монтана са предупредени да не използват чешмяната вода за пиене и приготвяне на храна, след като при лабораторни изследвания са установени завишени стойности на арсен.

Ограничението остава в сила до излизането на окончателните резултати от новите проби, които ще покажат дали водата отново е безопасна за битови нужди.

Сред засегнатите населени места са селата Гаврил Геново, Георги Дамяново, Меляне и Горно Церовене.

  • Почти двойно над нормата

От Регионалната здравна инспекция (РЗИ) съобщават, че при първоначалните анализи е отчетено съдържание на 18 микрограма арсен на литър вода, при максимално допустима стойност 10 микрограма на литър, определена в Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

Заради превишението здравните власти са разпоредили водата да не се използва за пиене и готвене до получаване на резултатите от повторните изследвания.

  • „Казаха, че водата е отровна“

Сред хората, получили предупреждение, е и 88-годишната Виолета от село Гаврил Геново.

„Няма да се ползва водата нито за пиене, нито за готвене. Казаха, че е отровна. Иначе не я пием, ама като пусна студена вода, готвя с нея“, разказва възрастната жена пред NOVA.

  • Каква може да е причината

Според община Георги Дамяново най-вероятната причина за повишените стойности е покачването на нивото на река Огоста.

По думите на местната администрация водоизточникът, който захранва селата Меляне и Георги Дамяново, се намира в непосредствена близост до реката.

„Когато нивото на Огоста се повиши, е възможно речната вода да се смеси с питейната. По принцип в река Огоста има съдържание на арсен“, обясняват от общината.

  • Какви са рисковете

Арсенът е естествено срещащ се химичен елемент, който може да попадне във водоизточниците както по естествен път, така и вследствие на човешка дейност. Специалистите подчертават, че еднократната употреба на вода с леко завишено съдържание обикновено не води до остри здравословни проблеми, но продължителното излагане на високи концентрации може да бъде опасно.

Продължителният прием на арсен чрез питейната вода се свързва с повишен риск от увреждания на кожата, сърдечно-съдовата система и някои видове онкологични заболявания. Именно затова законодателството определя строги пределно допустими стойности.

  • Очакват се нови проби

От РЗИ предстои да вземат нови проби от водата в засегнатите населени места. Ако лабораторните анализи покажат, че съдържанието на арсен е спаднало под допустимата граница, забраната за използване на водата за пиене и приготвяне на храна ще бъде отменена.

До тогава здравните власти препоръчват жителите да използват алтернативни източници на питейна вода и да спазват въведените ограничения.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
След гонка с полицията: Хванаха дъщеря на политик да шофира с над 2 промила алкохол в кръвта

След гонка с полицията: Хванаха дъщеря на политик да шофира с над 2 промила алкохол в кръвта

Войната се разраства: Масирани удари между САЩ и Иран, Ормузкия проток е затворен

Войната се разраства: Масирани удари между САЩ и Иран, Ормузкия проток е затворен

Рекорд за Спешната помощ по въздух: Медицинските хеликоптери с 5 мисии за 48 часа

Рекорд за Спешната помощ по въздух: Медицинските хеликоптери с 5 мисии за 48 часа

Мащабни рокади в Украйна: Зеленски сменя премиера и шефове по сигурността

Мащабни рокади в Украйна: Зеленски сменя премиера и шефове по сигурността

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Очен секрет при кучетата: нормално явление или сигнал за тревога

Очен секрет при кучетата: нормално явление или сигнал за тревога

dogsandcats.bg
Случаят
Ексклузивно

Случаят "Петрохан": Бащата на загиналото 15-годишно момче се разграничи от фондацията на Ралица Асенова

Преди 1 ден
<p>Празни чадъри и по-малко резервации: Какво се случва по Южното Черноморие</p>
Ексклузивно

Празни чадъри и по-малко резервации: Какво се случва по Южното Черноморие

Преди 1 ден
<p>"Хиляди ракети са в готовност, можем да ви унищожим": Тръмп с ново предупреждение към Иран</p>
Ексклузивно

"Хиляди ракети са в готовност, можем да ви унищожим": Тръмп с ново предупреждение към Иран

Преди 1 ден
Синът на Весела Лечева е загинал при инцидент в Гърция
Ексклузивно

Синът на Весела Лечева е загинал при инцидент в Гърция

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Червен килим под земята: Как легендарен хотел посрещал президенти тайно

Червен килим под земята: Как легендарен хотел посрещал президенти тайно

Любопитно Преди 1 час

Под легендарния хотел „Уолдорф Астория“ се намира малко известният Track 61 – подземен железопътен коловоз, използван през годините от президенти, генерали и други високопоставени гости

Всяка помощ е надежда: 2-годишо дете се нуждае от средства за лечение на рядко генетично заболяване

Всяка помощ е надежда: 2-годишо дете се нуждае от средства за лечение на рядко генетично заболяване

България Преди 3 часа

Момиченцето от Варна е диагностицирано с рядката метахроматична левкодистрофия, а семейството му събира средства за спешно лечение в чужбина

<p>Богатството на Тръмп: Mами ли президентът на САЩ&nbsp;избирателите си?</p>

Тръмп е увеличил богатството си с милиарди като президент. Експерт: Възникват сериозни въпроси за конфликт на интереси

Свят Преди 5 часа

Според анализи приходите на Доналд Тръмп рязко са нараснали по време на втория му мандат, а криптобизнесът му поражда дебат за етиката, законността и възможните разследвания

Изображението е илюстративно

Изненадващо откритие: На планета с вечен ден и вечна нощ може да съществува живот

Любопитно Преди 5 часа

Учени установиха, че дори екстремно горещите и замръзнали светове може да крият обитаеми зони благодарение на процеси дълбоко под повърхността

<p>Мелони попадна редом с Тръмп и Нетаняху в &bdquo;черния списък&ldquo;&nbsp;на Техеран&nbsp;</p>

Техеран публикува „черен списък“ със световни лидери: Джорджа Мелони редом до Тръмп и Нетаняху

Свят Преди 5 часа

Иранско издание, свързано с общината на Техеран, представи западни и израелски политици като „отговорни“ за смъртта на аятолах Али Хаменей. Премиерът на Италия получи незабавна подкрепа от водещи фигури в Рим

<p>Внезапно почина ключов съюзник на Тръмп в Сената</p>

Почина американският сенатор Линдзи Греъм – една от най-влиятелните фигури в Републиканската партия

Свят Преди 6 часа

Само ден по-рано той беше на посещение в Киев, където се срещна с украинския президент Володимир Зеленски

<p>Престъпна схема: Нови коли изчезвали от Германия, откривали ги в България</p>

Разбиха схема за близо 900 000 евро: Нови коли изчезвали от Германия, откривали ги в България

България Преди 6 часа

Десет души са задържани при акция на „Гранична полиция“

<p>Русия възстановява доставките на горива в Крим</p>

След украинските удари Русия обяви, че възстановява доставките на горива в Крим

Свят Преди 6 часа

След дни на ограничения и недостиг назначените от Москва власти твърдят, че снабдяването на полуострова постепенно се нормализира

Наводненията в Мисури взеха жертва, стотици са евакуирани

Наводненията в Мисури взеха жертва, стотици са евакуирани

Свят Преди 7 часа

Най-мащабната спасителна операция се е провела в района на Лестървил, където около 200 души, повече от половината от които деца, са били блокирани в летен лагер

<p>147 години традиция: Националната гвардейска част отбеляза празника си</p>

147 години традиция: Националната гвардейска част отбеляза празника си с тържествена церемония в София

България Преди 7 часа

Стотици граждани наблюдаваха смяната на почетния караул пред президентството – традиция, чиито корени водят началото си от 1879 година

Църквата почита свети Паисий Светогорец – монахът, чиито думи вдъхновяват милиони

Църквата почита свети Паисий Светогорец – монахът, чиито думи вдъхновяват милиони

Любопитно Преди 8 часа

На 12 юли православните християни отбелязват Шестата неделя след Петдесетница и отдават почит на един от най-обичаните съвременни светци – преподобни Паисий Светогорец

<p>Ормузкият проток е затворен до второ нареждане</p>

След инцидент с кораб: Ормузкият проток е затворен до второ нареждане

Свят Преди 8 часа

Според официално изявление на КГИР са били произведени предупредителни изстрели по посока на плавателен съд

Стрелба в Торонто: Двама души загинаха, петима са ранени, издирват нападателя

Стрелба в Торонто: Двама души загинаха, петима са ранени, издирват нападателя

Свят Преди 8 часа

Полицията предупреди за активен стрелец и призова хората незабавно да напуснат района, докато продължава мащабна операция по издирването му

След удари на САЩ: Иранска атака срещу ОАЕ, тревога в Бахрейн и Катар

След удари на САЩ: Иранска атака срещу ОАЕ, тревога в Бахрейн и Катар

Свят Преди 8 часа

Техеран отвърна на американската операция с ракетни удари по държави от Персийския залив, а рискът от по-широк регионален конфликт рязко нарасна

Най-модерните цветове за летен педикюр

Най-модерните цветове за летен педикюр

България Преди 8 часа

От нежни неутрални тонове до смели и драматични цветове - това са 15-те нюанса, които доминират през лятото

12 юли: Когато релсите пречупиха времето

12 юли: Когато релсите пречупиха времето

Любопитно Преди 8 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Всичко от днес

От мрежата

10 най-популярни американски породи кучета (СНИМКИ)

dogsandcats.bg

Смесено хранене: Нов стандарт за хранене за малки и мини породи

dogsandcats.bg
1

Ожънаха нивите в ДЛС "Кричим"

sinoptik.bg
1

Слънчево в края на седмицата

sinoptik.bg

Едно писмо променя два живота: войник се жени за жената, изпратила му колет преди 22 години

Edna.bg

Питбул и 22 000 фенове поставиха световен рекорд в Лондон

Edna.bg

Официално: Лудогорец има нов треньор

Gong.bg

Историческо постижение на Мондиал 2026

Gong.bg

Дъщеря на бивш столичен общински съветник е хваната да шофира с над 2 промила в кръвта след гонка с полицията

Nova.bg

Интензивен трафик на ГКПП „Калотина”: На граничния пункт очакват над 50 000 автомобила за денонощие

Nova.bg