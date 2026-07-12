Заради завишени нива на арсен: Забраниха за пиене чешмяната вода в няколко села в Монтанско

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Ж ителите на няколко населени места в област Монтана са предупредени да не използват чешмяната вода за пиене и приготвяне на храна, след като при лабораторни изследвания са установени завишени стойности на арсен.

Ограничението остава в сила до излизането на окончателните резултати от новите проби, които ще покажат дали водата отново е безопасна за битови нужди.

Сред засегнатите населени места са селата Гаврил Геново, Георги Дамяново, Меляне и Горно Церовене.

Почти двойно над нормата

От Регионалната здравна инспекция (РЗИ) съобщават, че при първоначалните анализи е отчетено съдържание на 18 микрограма арсен на литър вода, при максимално допустима стойност 10 микрограма на литър, определена в Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

Заради превишението здравните власти са разпоредили водата да не се използва за пиене и готвене до получаване на резултатите от повторните изследвания.

„Казаха, че водата е отровна“

Сред хората, получили предупреждение, е и 88-годишната Виолета от село Гаврил Геново.

„Няма да се ползва водата нито за пиене, нито за готвене. Казаха, че е отровна. Иначе не я пием, ама като пусна студена вода, готвя с нея“, разказва възрастната жена пред NOVA.

Каква може да е причината

Според община Георги Дамяново най-вероятната причина за повишените стойности е покачването на нивото на река Огоста.

По думите на местната администрация водоизточникът, който захранва селата Меляне и Георги Дамяново, се намира в непосредствена близост до реката.

„Когато нивото на Огоста се повиши, е възможно речната вода да се смеси с питейната. По принцип в река Огоста има съдържание на арсен“, обясняват от общината.

Какви са рисковете

Арсенът е естествено срещащ се химичен елемент, който може да попадне във водоизточниците както по естествен път, така и вследствие на човешка дейност. Специалистите подчертават, че еднократната употреба на вода с леко завишено съдържание обикновено не води до остри здравословни проблеми, но продължителното излагане на високи концентрации може да бъде опасно.

Продължителният прием на арсен чрез питейната вода се свързва с повишен риск от увреждания на кожата, сърдечно-съдовата система и някои видове онкологични заболявания. Именно затова законодателството определя строги пределно допустими стойности.

Очакват се нови проби

От РЗИ предстои да вземат нови проби от водата в засегнатите населени места. Ако лабораторните анализи покажат, че съдържанието на арсен е спаднало под допустимата граница, забраната за използване на водата за пиене и приготвяне на храна ще бъде отменена.

До тогава здравните власти препоръчват жителите да използват алтернативни източници на питейна вода и да спазват въведените ограничения.