Заради завишени нива на арсен: Забраниха за пиене чешмяната вода в няколко села в Монтанско

Ж ителите на няколко населени места в област Монтана са предупредени да не използват чешмяната вода за пиене и приготвяне на храна, след като при лабораторни изследвания са установени завишени стойности на арсен.
Ограничението остава в сила до излизането на окончателните резултати от новите проби, които ще покажат дали водата отново е безопасна за битови нужди.
Сред засегнатите населени места са селата Гаврил Геново, Георги Дамяново, Меляне и Горно Церовене.
- Почти двойно над нормата
От Регионалната здравна инспекция (РЗИ) съобщават, че при първоначалните анализи е отчетено съдържание на 18 микрограма арсен на литър вода, при максимално допустима стойност 10 микрограма на литър, определена в Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.
Заради превишението здравните власти са разпоредили водата да не се използва за пиене и готвене до получаване на резултатите от повторните изследвания.
- „Казаха, че водата е отровна“
Сред хората, получили предупреждение, е и 88-годишната Виолета от село Гаврил Геново.
„Няма да се ползва водата нито за пиене, нито за готвене. Казаха, че е отровна. Иначе не я пием, ама като пусна студена вода, готвя с нея“, разказва възрастната жена пред NOVA.
- Каква може да е причината
Според община Георги Дамяново най-вероятната причина за повишените стойности е покачването на нивото на река Огоста.
По думите на местната администрация водоизточникът, който захранва селата Меляне и Георги Дамяново, се намира в непосредствена близост до реката.
„Когато нивото на Огоста се повиши, е възможно речната вода да се смеси с питейната. По принцип в река Огоста има съдържание на арсен“, обясняват от общината.
- Какви са рисковете
Арсенът е естествено срещащ се химичен елемент, който може да попадне във водоизточниците както по естествен път, така и вследствие на човешка дейност. Специалистите подчертават, че еднократната употреба на вода с леко завишено съдържание обикновено не води до остри здравословни проблеми, но продължителното излагане на високи концентрации може да бъде опасно.
Продължителният прием на арсен чрез питейната вода се свързва с повишен риск от увреждания на кожата, сърдечно-съдовата система и някои видове онкологични заболявания. Именно затова законодателството определя строги пределно допустими стойности.
- Очакват се нови проби
От РЗИ предстои да вземат нови проби от водата в засегнатите населени места. Ако лабораторните анализи покажат, че съдържанието на арсен е спаднало под допустимата граница, забраната за използване на водата за пиене и приготвяне на храна ще бъде отменена.
До тогава здравните власти препоръчват жителите да използват алтернативни източници на питейна вода и да спазват въведените ограничения.