Русия с нова масирана атака срещу Украйна, има жертви и ранени

Н ай-малко трима души са загинали при нова серия руски въздушни атаки срещу украинската Днепропетровска област. Рано сутринта на 12 юли руските сили са атакували град Кривой Рог с ударни дронове „Шахед“, съобщи украинската агенция УНИАН, като се позова на местните власти.

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Според ръководителя на Съвета за отбрана на Кривой Рог Александър Вилкул два от безпилотните апарати са поразили промишлен обект в града.

„Двама души са убити в резултат на удар на „Шахед“ по промишлен обект. Съоръжението и инфраструктурата са повредени“, написа Вилкул в канала си в Telegram.

Малко по-късно той съобщи за втори удар срещу друг промишлен обект в Кривой Рог. След атаката е избухнал пожар, а на място са изпратени спасителни екипи, които продължават работата си.

Към момента няма официална информация за броя на ранените или за мащаба на материалните щети.

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Жертва и в Никополския район

Освен Кривой Рог под ударите на руски дронове са попаднали и град Никопол, както и община Марганец в Никополския район на Днепропетровска област.

По данни на местните власти при атаката е загинал 66-годишен мъж.

Повредени са административна сграда, няколко частни къщи, стопанска постройка и товарен автомобил.

Украинските власти продължават да оценяват нанесените щети и да издирват евентуални пострадали.

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Поредна нощ на масирани атаки

Новите удари идват ден след тежка руска атака срещу град Суми в североизточната част на Украйна.

По информация на УНИАН руските сили са използвали три управляеми авиационни бомби, които са поразили гражданска инфраструктура в Зареченския район на града.

При нападението загинаха петима души, а най-малко 30 бяха ранени.

Сред засегнатите обекти са седем жилищни сгради, четири автомобила, бензиностанция, автокъща, ресторант и гаражен комплекс.

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Дроновете „Шахед“ се превърнаха в едно от основните оръжия на Русия

От началото на войната Русия все по-често използва ирански ударни дронове тип „Шахед“, както и техни руски версии, при масирани нощни атаки срещу украински градове. Безпилотните апарати се използват както за удари по военни цели, така и срещу енергийна, транспортна и промишлена инфраструктура.

Кривой Рог, който е родният град на украинския президент Володимир Зеленски, е сред градовете, които многократно са били обект на руски ракетни и дронови атаки от началото на пълномащабната инвазия през февруари 2022 г. Заради стратегическото си значение като голям индустриален център, градът често попада сред основните цели на руските удари.

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През последните седмици интензивността на атаките с дронове и ракети срещу различни украински региони отново се увеличи, като украинските власти предупреждават, че Русия продължава да комбинира масирани въздушни удари с нападения по критична инфраструктура и промишлени предприятия.