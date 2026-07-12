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Русия с нова масирана атака срещу Украйна, има жертви и ранени

При ударите са избухнали пожари и са нанесени щети по инфраструктурата в няколко украински града

Василена Василева Василена Василева

12 юли 2026, 13:11
Русия с нова масирана атака срещу Украйна, има жертви и ранени
Източник: AP/БТА

Н ай-малко трима души са загинали при нова серия руски въздушни атаки срещу украинската Днепропетровска област. Рано сутринта на 12 юли руските сили са атакували град Кривой Рог с ударни дронове „Шахед“, съобщи украинската агенция УНИАН, като се позова на местните власти.

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Според ръководителя на Съвета за отбрана на Кривой Рог Александър Вилкул два от безпилотните апарати са поразили промишлен обект в града.

„Двама души са убити в резултат на удар на „Шахед“ по промишлен обект. Съоръжението и инфраструктурата са повредени“, написа Вилкул в канала си в Telegram.

Малко по-късно той съобщи за втори удар срещу друг промишлен обект в Кривой Рог. След атаката е избухнал пожар, а на място са изпратени спасителни екипи, които продължават работата си.

Към момента няма официална информация за броя на ранените или за мащаба на материалните щети.

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  • Жертва и в Никополския район

Освен Кривой Рог под ударите на руски дронове са попаднали и град Никопол, както и община Марганец в Никополския район на Днепропетровска област.

По данни на местните власти при атаката е загинал 66-годишен мъж.

Повредени са административна сграда, няколко частни къщи, стопанска постройка и товарен автомобил.

Украинските власти продължават да оценяват нанесените щети и да издирват евентуални пострадали.

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  • Поредна нощ на масирани атаки

Новите удари идват ден след тежка руска атака срещу град Суми в североизточната част на Украйна.

По информация на УНИАН руските сили са използвали три управляеми авиационни бомби, които са поразили гражданска инфраструктура в Зареченския район на града.

При нападението загинаха петима души, а най-малко 30 бяха ранени.

Сред засегнатите обекти са седем жилищни сгради, четири автомобила, бензиностанция, автокъща, ресторант и гаражен комплекс.

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  • Дроновете „Шахед“ се превърнаха в едно от основните оръжия на Русия

От началото на войната Русия все по-често използва ирански ударни дронове тип „Шахед“, както и техни руски версии, при масирани нощни атаки срещу украински градове. Безпилотните апарати се използват както за удари по военни цели, така и срещу енергийна, транспортна и промишлена инфраструктура.

Кривой Рог, който е родният град на украинския президент Володимир Зеленски, е сред градовете, които многократно са били обект на руски ракетни и дронови атаки от началото на пълномащабната инвазия през февруари 2022 г. Заради стратегическото си значение като голям индустриален център, градът често попада сред основните цели на руските удари.

Кърваво руско нападение в Днепропетровска област, жертви и ранени

През последните седмици интензивността на атаките с дронове и ракети срещу различни украински региони отново се увеличи, като украинските власти предупреждават, че Русия продължава да комбинира масирани въздушни удари с нападения по критична инфраструктура и промишлени предприятия.

Редактор: Василена Василева
Източник: БГНЕС    
Война в Украйна Руски въздушни атаки Кривой Рог Днепропетровска област Цивилни жертви Атака с дронове Дронове Шахед Инфраструктурни щети Никопол Суми
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