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147 години традиция: Националната гвардейска част отбеляза празника си с тържествена церемония в София

Стотици граждани наблюдаваха смяната на почетния караул пред президентството – традиция, чиито корени водят началото си от 1879 година

Василена Василева Василена Василева

Обновена преди 1 час / 12 юли 2026, 08:22
147 години традиция: Националната гвардейска част отбеляза празника си с тържествена церемония в София
Източник: БТА

Н ационалната гвардейска част отбеляза 147 години от създаването си с тържествена смяна на почетния гвардейски караул пред сградата на президентската институция на бул. „Дондуков“ 2.

Церемонията беше съпроводена от изпълнения на Представителния гвардейски духов оркестър, а десетки жители и гости на столицата се събраха пред президентството, за да наблюдават един от най-разпознаваемите военни ритуали в България.

Събитието премина при строго спазване на традиционния церемониален ред и привлече вниманието както на български, така и на чуждестранни туристи, които използваха възможността да заснемат впечатляващите изпълнения на гвардейците.

  • Традиция с близо век и половина история

На 12 юли се отбелязва годишнината от първия официален ескорт на български държавен глава след Освобождението.

На тази дата през 1879 година Първа софийска конна сотня посреща на българска земя избрания за княз Александър I Батенберг и изпълнява функциите на почетна стража по време на официалния му ескорт. Малко по-късно, с указ от 30 август 1879 г., формированието е определено за Собствен конвой на княза, поставяйки началото на гвардейската традиция в България.

Днешната Национална гвардейска част е правоприемник на тази историческа формация и е символ на българската държавност, военна чест и приемственост.

  • Символ на държавността

Националната гвардейска част е представително военно формирование на Българската армия. В сегашния си вид тя е създадена с постановление на Министерския съвет през 2001 година и е на пряко подчинение на министъра на отбраната.

Освен че участва в официалните държавни церемонии, гвардейците изпълняват почетен караул при посещения на чуждестранни държавни и правителствени ръководители, национални празници, военни ритуали и други събития с държавен протокол.

Тържествената смяна на почетния караул пред президентството се е превърнала в една от емблемите на София и е сред най-посещаваните церемонии от туристите в центъра на столицата.

  • Временна организация на движението

Заради честванията Столичната община въведе временни ограничения на движението в района на президентството.

Между 11:00 и 12:30 часа беше забранен престоят и паркирането по бул. „Цар Освободител“ в участъка между Националния археологически институт с музей при БАН и сградата на Българската народна банка.

За същия период беше ограничено и движението на автомобили по улица „Леге“ и площад „Атанас Буров“, като ограниченията бяха въведени с цел безопасното провеждане на церемонията.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА, Йоана Христова    
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