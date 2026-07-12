Енчо Керязов с големи планове за спорта: Нов стадион, повече пари и край на старите проблеми

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М инистърът на младежта и спорта Енчо Керязов обяви, че една от основните цели на екипа му е увеличаването на бюджета за българския спорт, но подчерта, че това трябва да върви ръка за ръка с повече прозрачност и ефективност в управлението на средствата.

В ефира на NOVA той определи настоящия бюджет на министерството като недостатъчен и заяви, че първата задача е да бъде възстановено доверието в системата.

„90 милиона лева са твърде малко“

По думите на Керязов бюджетът на Министерството на младежта и спорта за тази година е едва 90 млн. лева, което според него не отговаря на нуждите на сектора.

„Ще се борим за повече бюджет за спорта. Бюджетът ни тази година е 90 милиона. Наистина е много малък“, заяви министърът.

Той обаче подчерта, че искането за повече средства трябва да бъде подкрепено с конкретни резултати.

„Първо трябва да покажем една финансова дисциплина. Да покажем, че всички хора, които работим за спорта, не само имаме желание за повече средства, но имаме желание да подобрим цялата спортна система, защото не е тайна, че през годините са се натрупали много проблеми.“

Според него именно доверието е ключът към бъдещо увеличение на финансирането.

„Искам първо да покажем, че има ефект от нашето управление, да изградим доверие между нас, спортните федерации, треньорите, състезателите и най-вече пред обществото“, подчерта Керязов.

За „Евровизия“: България е готова

Спортният министър коментира и подготовката на страната за домакинството на песенния конкурс „Евровизия“ през следващата година.

По думите му България има необходимия опит да организира мащабни международни събития.

„Ние сме готови, независимо кой български град ще бъде домакин, да се представим наистина добре. Били сме домакин на много големи събития и мисля, че България има прекрасна възможност“, каза той.

Критика за организацията на „Джиро д'Италия“

Керязов засегна и проведеното в България колоездачно събитие „Джиро д'Италия“, за което Министерството на младежта и спорта е осигурило близо 15 млн. лева.

Въпреки значителната държавна инвестиция министърът призна, че е останал разочарован от начина, по който е било представено участието на министерството.

„На предния ден встъпих в длъжност. От това, което видях, не съм доволен от отношението на организаторите спрямо Министерството на младежта и спорта. Не видях достатъчно реклама на Министерството на това събитие.“

По думите му институцията е осигурила сериозен финансов ресурс и това е трябвало да бъде ясно видимо за обществото.

„Министерството на младежта и спорта е дало значителен ресурс и бих желал това да бъде отбелязано по начин, който заслужава.“

„България заслужава нов национален стадион“

Една от основните теми в интервюто беше бъдещето на Националния стадион.

Керязов разкри, че вече е провел разговори по темата, включително с кмета на София Васил Терзиев.

Според него страната има нужда от ново модерно спортно съоръжение, което да отговаря на съвременните изисквания.

„Със сигурност България заслужава нов, модерен Национален стадион.“

Министърът обаче подчерта, че на този етап по-важният въпрос не е мястото, а начинът, по който подобен проект ще бъде финансиран и управляван.

„Рано е да се говори точно къде ще бъде изграден. По-важно е да се намери начин как ще бъде финансиран и как ще бъде стопанисван след това.“

По думите му личното му мнение е, че бъдещият национален стадион не трябва да бъде в центъра на столицата.

„В повечето европейски държави подобни големи спортни съоръжения се изграждат извън града.“

За базата „Червено знаме“: По-добре да започнем отначало

Министърът коментира и съдбата на спортния комплекс „Червено знаме“, който от години е предмет на различни идеи за реконструкция.

Според него първо трябва да бъде направено подробно техническо обследване.

„Различни са мненията на предходните министри. Някои казват, че може да се ремонтира, други смятат, че базата е неподходяща и трябва да се започне наново.“

Личното мнение на Керязов е, че изграждането на изцяло нов комплекс би било по-доброто решение.

„Моето лично мнение е, че трябва да се започне наново.“

Продължават проверките в спортното министерство

Спортният министър съобщи, че ревизията на предишните управления в Министерството на младежта и спорта все още не е приключила.

„Продължаваме да откриваме злоупотреби“, заяви той, без да навлиза в подробности за конкретните случаи.

Няма решение за шахмата и щангите

Керязов призна, че продължават проблемите около Българската федерация по шахмат и Федерацията по вдигане на тежести.

По думите му към момента окончателно решение няма, но Министерството търси законов механизъм, който да гарантира, че българските състезатели няма да бъдат ощетени.

„Търсим законов начин състезателите от тези федерации да могат да участват на големи международни форуми“, заяви министърът.