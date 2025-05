По време на войната във Виетнам този луксозен хотел се превръща в убежище за знаменитости

Х отел Metropole в Ханой заема внушително място в сърцето на града, със своята бяла фасада и черни капаци. Още при пристигането гостите са посрещани от служители в елегантни копринени туники, съчетаващи азиатска и френска естетика.

Фоайето е осеяно с подредени в рамка снимки на прочути гости: френските президенти Франсоа Митеран и Жак Ширак, писателят Греъм Грийн, актрисата Джейн Фонда и звездата на нямото кино Чарли Чаплин. През 2019 г. Metropole става сцена на среща на върха между американския президент Доналд Тръмп и севернокорейския лидер Ким Чен Ун, пише CNN.

Под елегантния си облик, хотелът крие по-тъмна и завладяваща страница от историята си. По повод 50-та годишнина от обединението на Виетнам, Sofitel Legend Metropole Hanoi поставя акцент върху своето военно наследство.

Sofitel Legend Metropole Hanoi in #hanoi #vietnam I got to stay at this beautiful hotel while in Vietnam with Vinfast. pic.twitter.com/AAx6zz0Upt — Meagan Wristen (@MeaganWristen) January 23, 2024

Бункер под лукса

На 30 април 2025 г. се отбелязват 50 години от падането на Сайгон и евакуацията на американския посланик Греъм Мартин – събитие, което поставя край на войната, известна на Запад като Виетнамската война, а във Виетнам – като Американската война. Въпреки че най-големите официални тържества се провеждат в Хо Ши Мин, северната столица Ханой има собствен принос към историческата памет.

Metropole е открит през 1901 г., когато Виетнам е под френски контрол. През годините сменя собственици, докато през 50-те години на миналия век не преминава в ръцете на комунистическата власт под името Reunification Hotel.

Това става едно от малкото места, отворени за чуждестранни гости по време на войната, през които преминават политици, журналисти и творци.

В разгара на въздушните атаки през 1965 г. хотелът изгражда подземен бункер, в който могат да се подслонят около 100 души - приблизителният брой на гостите, според мениджъра на хотела Антони Слевка.

Бункерът, разделен на четири камери, бил достъпен през две точки. След войната пространството е забравено, докато не е преоткрито през 2011 г. по време на реновация на бамбуковия бар.

Днес хотелът организира ежедневни обиколки на бункера, където гостите могат да видят запазени оригинални електрически системи и да чуят песента “Where Are You Now, My Son?” на Джоан Баез, записана по време на нейния престой в хотела.

Песента включва музика, реч, изображения на виетнамка, която вика за сина си, както и звук от сирени за въздушна тревога.

Баез е прекарвала време в бункера по време на визитите си във Виетнам и е разказвала как преживяванията ѝ от войната и нейното въздействие върху хората са я превърнали в мирен активист.

Crowd outside Metropole Hotel in Hanoi as President Trump’s @realDonaldTrump motorcade arrives for dinner with Kim Jong Un pic.twitter.com/uoMu4J5Sm5 — АРТЕМ КЛЮШИН  (@ARTEM_KLYUSHIN) February 27, 2019

Памет и помирение

Освен посещение на Metropole, любителите на история в Ханой могат да се отправят към затвора Хоа Ло – "Hanoi Hilton", където са държани американски пленници, сред които сенатор Джон Маккейн. Днес той функционира като мултимедиен музей с богати англоезични материали. Военноисторическият музей на Виетнам също допринася със своя нов външен сектор – експозиция от самолети, танкове, ракети и артилерия от войната.

В центъра на Ханой се намира мавзолеят на Хо Ши Мин – революционния лидер и президент на Северен Виетнам, а близо до него е традиционната дървена къща на кокили, където той е живял.

Днес американците са най-голямата група чуждестранни гости на Metropole. Някои са ветерани, други – млади туристи, привлечени от културата и храната на страната. През 2023 г. американците са четвъртите по брой международни туристи във Виетнам и е най-големият пазар извън Азия, с над 700 000 посетители.

Въпреки големия интерес към бункера, Слевка споделя, че повечето гости са любопитни към отношението на виетнамците към американците. Независимо от миналото, отговорът винаги е един: „Виетнамците са обърнати напред. Те гледат към бъдещето.“