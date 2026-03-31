Тръмп разкри подробности за "масивния военен комплекс" под балната зала на Белия дом

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди, че под планираната бална зала на Белия дом се изгражда "масивен" военен комплекс, като даде нови подробности за проекта, разкрит наскоро в съдебен иск.

Балната зала ще бъде разположена над т.нар. "бункер за края на света" - ядрено укритие, построено през 40-те години на XX век, за да защитава американските президенти по време на война.

"Сега военните изграждат голям комплекс под балната зала, което излезе наскоро заради един глупав съдебен иск", заяви Тръмп пред репортери на борда на Air Force One.

"Военните строят масивен комплекс под балната зала, който вече е в процес на изграждане, и се справяме много добре. Имаме бронирани стъкла, имаме покриви и тавани, устойчиви на дронове", добави той.

Бункерът и реконструкцията

Ремонтите на ядрения бункер, официално известен като Presidential Emergency Operations Center, отдавна са били публична тайна, макар че конкретните детайли около дейностите са строго пазени.

Бункерът се намира под Източното крило на Белия дом, което Тръмп събори миналата година, за да освободи място за планираната бална зала на стойност 400 милиона долара. Съоръжението е модернизирано многократно през последните десетилетия.

Миналата година Secret Service предупреди в съдебни документи, че опитите за спиране на строителството на балната зала могат да създадат рискове за националната сигурност - нещо, което широко се тълкуваше като свързано с обновяването на бункера.

The new White House ballroom "essentially becomes a [shield] for what's being built under by the military," Trump said. https://t.co/s1ZzyqjVrX — Air Force Times (@AirForceTimes) March 30, 2026

"Непробиваема" бална зала

Тръмп отдавна описва балната зала като "непроницаема" - проектирана да бъде защитена от дронове и изградена с бронирано стъкло.

По време на полета си от Флорида към Вашингтон в неделя президентът представи и най-новите проекти за залата, очевидно в отговор на критичен анализ на The New York Times , който я описа като прекалено голяма, със "стълби към никъде" и колони, които пречат на видимостта.

Тръмп показа нови визуализации, за които твърди, че са създадени същия ден и отразяват значителни промени в дизайна.

"Мисля, че това ще бъде най-добрата бална зала от този вид навсякъде по света", заяви той. "Много хора ѝ дават отлични оценки. Някои дават добри отзиви, без дори да са видели сградата."

"Стана наистина красива, но същевременно се вписва в Белия дом. Освен това може да побере церемонията по встъпване в длъжност", добави той.

Критика към медиите

Тръмп разкритикува и The New York Times за това, че според него анализът им е остарял.

"Мисля, че "Таймс" написаха, че някои от прозорците са фалшиви. Нямаме никакви фалшиви прозорци. Говориха и за стълбище на юг - нямаме такова. То беше премахнато отдавна", заяви той.