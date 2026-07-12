Почина американският сенатор Линдзи Греъм – една от най-влиятелните фигури в Републиканската партия

А мериканският сенатор Линдзи Греъм, един от най-разпознаваемите представители на Републиканската партия и дългогодишен член на Сената на САЩ, е починал на 71-годишна възраст. Новината беше съобщена от канцеларията му в публикация в социалната мрежа X, цитирана от "Ройтерс".

US Senator Lindsey Graham dies after 'brief and sudden illness', his office says https://t.co/VeoyDVLnnb — BBC News (World) (@BBCWorld) July 12, 2026

В официалното съобщение се посочва, че Греъм е починал след „кратко и внезапно боледуване“. Не се съобщават повече подробности за причината за смъртта, а семейството му призова за уважение към личното му пространство в този труден момент.

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Последната публична поява на сенатора беше в петък в Киев, където се срещна с украинския президент Володимир Зеленски. По време на визитата двамата обсъдиха продължаващата военна помощ за Украйна и усилията за засилване на натиска върху Русия.

Греъм представляваше щата Южна Каролина в Сената от 2003 г. и беше сред най-влиятелните републиканци по въпросите на националната сигурност и външната политика. През годините той се утвърди като един от най-твърдите поддръжници на санкциите срещу Русия и Иран, както и на военната подкрепа за Украйна.

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Политическата му кариера премина през значителна трансформация. Макар по време на президентската кампания през 2016 г. да беше сред най-острите критици на Доналд Тръмп, впоследствие се превърна в един от най-близките му политически съюзници и често защитаваше позициите му по ключови въпроси от вътрешната и външната политика.

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Смъртта на Линдзи Греъм идва в момент на засилени дебати във Вашингтон по темите за американската външна политика, помощта за Украйна и отношенията с Русия и Иран. Очаква се кончината му да има отражение върху баланса на силите в Републиканската партия и върху работата на Сената.