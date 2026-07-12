Свят

Почина американският сенатор Линдзи Греъм – една от най-влиятелните фигури в Републиканската партия

Само ден по-рано той беше на посещение в Киев, където се срещна с украинския президент Володимир Зеленски

Василена Василева Василена Василева

12 юли 2026, 10:06
Почина американският сенатор Линдзи Греъм – една от най-влиятелните фигури в Републиканската партия
Източник: AP/БТА

А мериканският сенатор Линдзи Греъм, един от най-разпознаваемите представители на Републиканската партия и дългогодишен член на Сената на САЩ, е починал на 71-годишна възраст. Новината беше съобщена от канцеларията му в публикация в социалната мрежа X, цитирана от "Ройтерс".

В официалното съобщение се посочва, че Греъм е починал след „кратко и внезапно боледуване“. Не се съобщават повече подробности за причината за смъртта, а семейството му призова за уважение към личното му пространство в този труден момент.

Американският сенатор Линдзи Греъм обвинява "Хамас" и "Хизбула", че се превъоръжават

Последната публична поява на сенатора беше в петък в Киев, където се срещна с украинския президент Володимир Зеленски. По време на визитата двамата обсъдиха продължаващата военна помощ за Украйна и усилията за засилване на натиска върху Русия.

Греъм представляваше щата Южна Каролина в Сената от 2003 г. и беше сред най-влиятелните републиканци по въпросите на националната сигурност и външната политика. През годините той се утвърди като един от най-твърдите поддръжници на санкциите срещу Русия и Иран, както и на военната подкрепа за Украйна.

Зеленски: Само народът на Украйна може да реши за оттеглянето ми

Политическата му кариера премина през значителна трансформация. Макар по време на президентската кампания през 2016 г. да беше сред най-острите критици на Доналд Тръмп, впоследствие се превърна в един от най-близките му политически съюзници и често защитаваше позициите му по ключови въпроси от вътрешната и външната политика.

Ами ако Тръмп беше убит? Алтернативната история на ChatGPT, Grok и Gemini

Смъртта на Линдзи Греъм идва в момент на засилени дебати във Вашингтон по темите за американската външна политика, помощта за Украйна и отношенията с Русия и Иран. Очаква се кончината му да има отражение върху баланса на силите в Републиканската партия и върху работата на Сената.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА/Иво Тасев    
Линдзи Греъм САЩ Републиканска партия Сенат на САЩ смърт външна политика Украйна Русия Доналд Тръмп Володимир Зеленски Линдзи Греъм САЩ Републиканска партия Сенат смърт външна политика Украйна Русия Доналд Тръмп Володимир Зеленски
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Камионът от катастрофата край Дупница не е бил в нарушение на Закона за движение по пътищата

Камионът от катастрофата край Дупница не е бил в нарушение на Закона за движение по пътищата

Почина американският сенатор Линдзи Греъм – една от най-влиятелните фигури в Републиканската партия

Почина американският сенатор Линдзи Греъм – една от най-влиятелните фигури в Републиканската партия

Асен Василев: Проектобюджетът на кабинета „Радев“ е по-лош и от този на „Желязков“

Асен Василев: Проектобюджетът на кабинета „Радев“ е по-лош и от този на „Желязков“

След удари на САЩ: Иранска атака срещу ОАЕ, тревога в Бахрейн и Катар

След удари на САЩ: Иранска атака срещу ОАЕ, тревога в Бахрейн и Катар

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
RUF избухва с 8-цилидров боксерен двигател с 1000 „коня“ в новия си Boxer-Eigth

RUF избухва с 8-цилидров боксерен двигател с 1000 „коня“ в новия си Boxer-Eigth

carmarket.bg
Случаят
Ексклузивно

Случаят "Петрохан": Бащата на загиналото 15-годишно момче се разграничи от фондацията на Ралица Асенова

Преди 22 часа
<p>Празни чадъри и по-малко резервации: Какво се случва по Южното Черноморие</p>
Ексклузивно

Празни чадъри и по-малко резервации: Какво се случва по Южното Черноморие

Преди 23 часа
<p>"Хиляди ракети са в готовност, можем да ви унищожим": Тръмп с ново предупреждение към Иран</p>
Ексклузивно

"Хиляди ракети са в готовност, можем да ви унищожим": Тръмп с ново предупреждение към Иран

Преди 22 часа
Синът на Весела Лечева е загинал при инцидент в Гърция
Ексклузивно

Синът на Весела Лечева е загинал при инцидент в Гърция

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Престъпна схема: Нови коли изчезвали от Германия, откривали ги в България</p>

Разбиха схема за близо 900 000 евро: Нови коли изчезвали от Германия, откривали ги в България

България Преди 29 минути

Десет души са задържани при акция на „Гранична полиция“

<p>Русия възстановява доставките на горива в Крим</p>

След украинските удари Русия обяви, че възстановява доставките на горива в Крим

Свят Преди 50 минути

След дни на ограничения и недостиг назначените от Москва власти твърдят, че снабдяването на полуострова постепенно се нормализира

Църквата почита свети Паисий Светогорец – монахът, чиито думи вдъхновяват милиони

Църквата почита свети Паисий Светогорец – монахът, чиито думи вдъхновяват милиони

Любопитно Преди 2 часа

На 12 юли православните християни отбелязват Шестата неделя след Петдесетница и отдават почит на един от най-обичаните съвременни светци – преподобни Паисий Светогорец

<p>Ормузкият проток е затворен до второ нареждане</p>

След инцидент с кораб: Ормузкият проток е затворен до второ нареждане

Свят Преди 2 часа

Според официално изявление на КГИР са били произведени предупредителни изстрели по посока на плавателен съд

Стрелба в Торонто: Двама души загинаха, петима са ранени, издирват нападателя

Стрелба в Торонто: Двама души загинаха, петима са ранени, издирват нападателя

Свят Преди 2 часа

Полицията предупреди за активен стрелец и призова хората незабавно да напуснат района, докато продължава мащабна операция по издирването му

Най-модерните цветове за летен педикюр

Най-модерните цветове за летен педикюр

България Преди 2 часа

От нежни неутрални тонове до смели и драматични цветове - това са 15-те нюанса, които доминират през лятото

12 юли: Когато релсите пречупиха времето

12 юли: Когато релсите пречупиха времето

Любопитно Преди 2 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Какво е „синдром на болната сграда“ и защо в офиса ни боли глава

Какво е „синдром на болната сграда“ и защо в офиса ни боли глава

Любопитно Преди 3 часа

В летните жеги климатикът изглежда като истинско спасение. Той помага за поддържане на комфортна температура и предпазва от прегряване. Лекарите обаче предупреждават за другата страна на монетата

Рязък обрат във времето: Гръмотевични бури обхващат голяма част от страната

Рязък обрат във времето: Гръмотевични бури обхващат голяма част от страната

България Преди 3 часа

В неделя валежи и гръмотевици се очакват на много места, докато по Черноморието времето ще остане предимно слънчево

Кола потегли без водач и затисна малко момченце

Кола потегли без водач и затисна малко момченце

България Преди 11 часа

Детето е с опасност за живота

,

Почина бившият собственик и президент на "Челси" Кен Бейтс

Свят Преди 11 часа

Бейтс купи клуба за 1 паунд през 1982 година и стана третият му най-дълго управляващ ръководител

След напрежението в региона: Иран и Оман обсъдиха сигурността на корабоплаването в Ормузкия проток

След напрежението в региона: Иран и Оман обсъдиха сигурността на корабоплаването в Ормузкия проток

Свят Преди 12 часа

Иранският външен министър Абас Арагчи посети Оман за спешни разговори относно регионалната обстановка. Техеран и Маскат обсъдиха механизми за безопасното преминаване на кораби през стратегически важния за света Ормузки проток

,

Кола се удари в спрял камион край Дупница, има жертви

България Преди 12 часа

На място е изпратена и въздушна линeйка

,

Доналд Тръмп е преминал медицински преглед и нов когнитивен тест

Свят Преди 13 часа

Американският президент Доналд Тръмп обяви, че е преминал успешен медицински преглед в центъра „Уолтър Рийд“. Той подчерта, че се е справил отлично и с когнитивен тест, но без да уточнява кога точно са били проведени изследванията

,

Повдигнаха обвинения на шофьора от тежката катастрофа на АМ „Тракия”

България Преди 13 часа

Той е задържан за срок от 72 часа с прокурорско решение

,

Скандалът с полетите на Пеевски: Бизнесмен отрече да е пътувал с лидера на ДПС

България Преди 13 часа

Бизнесменът Любомир Петров категорично отрече пред NOVA да е летял заедно с Делян Пеевски до Истанбул и обяви, че ще си търси правата по съдебен път. Междувременно конституционният съдия Десислава Атанасова също отхвърли данните от ГДБОП

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучето ми не пие вода, въпреки че изглежда жадно

dogsandcats.bg

Смесено хранене: Нов стандарт за хранене за малки и мини породи

dogsandcats.bg
1

Ожънаха нивите в ДЛС "Кричим"

sinoptik.bg
1

Слънчево в края на седмицата

sinoptik.bg

Бунтарят Явор Бахаров на 41: В очакване най-важната роля в живота си

Edna.bg

Дневен хороскоп за 12 юли, неделя

Edna.bg

Лудогорец взима под наем бразилец, но ще трябва и да го откупи

Gong.bg

Халанд мания в Перу: кръстиха над 500 бебета с името на норвежеца

Gong.bg

Камионът от катастрофата край Дупница не е бил в нарушение на Закона за движение по пътищата

Nova.bg

Асен Василев: Ще направим предложения за проектобюджета и според реакцията на властта ще решим дали трябва да има протести

Nova.bg