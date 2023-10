"Черна дупка на неврологията": Кога се ражда човешкото съзнание

А ко наблюдавате дете, което гледа с удивление към пламъка на свещ по време на първия си рожден ден е ясно, че зад големите му невинни очи се крие нещо.

Някои учени твърдят, че съзнанието се заражда в момента, в който една яйцеклетка е оплодена.

Освен философското предизвикателство да се дефинира съзнанието, учените също така се затрудняват да определят точно кога развиващата се мрежа от неврони е достатъчно сложна, за да може не само да усеща, но и да възприема заобикалящата го среда.

Някои смятат, че съзнанието се появява месеци след раждането, не много преди първия рожден ден. Други твърдят, че първите мигове на осъзнаване може да са се проявят в първите секунди след раждането.

"Почти всеки, който е се е грижил новородено, се е питал какво е да си бебе", казва Тим Бейн, философ от университета „Монаш“ в Австралия.

Учените твърдят, че дори и да се опитваме, е изключително трудно да си спомним периоди от времето, в което сме били невръстни деца.

Експертите не са единодушни по въпроса дали съзнанието възниква "рано" (при раждането) или "късно" (когато детето навърши една година).

Проучване: Мозъчната активност се запазва дълго след смъртта

Невролози и философи от Австралия, Германия, САЩ и Ирландия провеждат редица проучвания, свързани с човешкото съзнание.

Според откритията им има достатъчно доказателства в полза на теорията за ранното възникване на съзнанието.

Според данните от техните проучвания съзнанието се формира много преди раждането.

“Съзнанието е “черната дупка на неврологията”, коментира Бейн.

Учените уточняват, че все още не съществуват начини, които да разграничават съзнателното действие от несъзнателната реакция.

Теорията за човешкото съзнание продължава да бъде предизвикателство за изследователите.

“Едва ли разбираме как съзнанието функционира в един зрял мозък, да не говорим за мозъка в процес на изграждане”, посочва Бейн.

Какви тайни крие човешкото тяло – интересни факти

През по-голямата част от историята, чак до XX-ти век, медицинските процедури върху бебета са се извършвали с минимални обезболяващи средства. Лекарите смятали, че бебетата нямат необходимото съзнание, за да изпитват болка.

"Нашите открития показват, че новородените могат да интегрират сетивните и развиващите се когнитивни реакции в последователни съзнателни преживявания, за да разбират действията на другите и да планират собствените си реакции", казва психологът Лорина Начи от "Тринити Колидж" в Лондон.

7Level of consciousness is only reached in the last incarnation 10 when you are born Enlightened Master Teacher 33 it comes from the Halo full activated soul star Enlightenment= Full remembrance of all past lives as consciousness is tied to your incarnation cycle. pic.twitter.com/PTrHOqlnc5