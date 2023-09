Проучване: Мозъчната активност се запазва дълго след смъртта

О ще от зората на времето хората са се чудили какво се случва след смъртта и дали има живот след нея. Макар че учените не са успели да разгадаят този въпрос, наскоро те откриха, че преходът от живот към смърт не е толкова прост, колкото някога се е смятало. Според „Science Alert“ човешкият мозък продължава да работи дълго време след смъртта и дори може да запази проблясъци на съзнание в продължение на няколко минути.

Векове наред учените са вярвали, че умирането не е краят на мозъчната дейност, а сега това е доказано.

Съзнанието след смъртта не е нова концепция в научния свят. Всъщност през далечната 1700 г. учен на име Антоан Лавоазие (известен още като "бащата на съвременната химия") е осъден на смърт чрез гилотина. Винаги експериментатор, Лавоазие наредил на асистента си да преброи колко пъти обезглавената му глава продължава да мига, след като е отрязана от тялото му - легендата разказва, че асистентът преброил, че безтелесната глава на Лавоазие е мигнала общо двадесет пъти!

В съвременната епоха не можем да обезглавяваме хора, за да проверим дали мозъкът им продължава да работи известно време след смъртта. Неотдавнашен изследователски проект на Училището по медицина "Гросман" към Нюйоркския университет е намерил начин да заобиколи това предизвикателство, като изследва хора по време на сърдечен удар. Те открили, че дълго време след като сърцето ни е изпаднало в тишина, мозъкът ни може да продължи дейността си тихо.

Данните от наблюдението на мозъка в реално време допълнително подкрепили хипотезата, че неврологичната активност може да се запази след смъртта въпреки нарушената сърдечна функция.

Проучването, което е продължение на предишно изследване на преживявания, близки до смъртта, има за цел да проучи спомените и преживяванията на пациенти, подложени на кардиопулмонална реанимация (КПР) в болници в САЩ и Обединеното кралство. Пилотно подпроучване включва наблюдение на активността на електроенцефалограмата (ЕЕГ) и нивата на кислород в мозъка по време на реанимацията, което дава възможност да се надникне в намаляващото съзнание на хората на ръба на смъртта.

