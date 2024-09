Нов световен рекорд с 19 човека в околоземна орбита по едно и също време

В момента в околоземна орбита е „час пик“. След като вчера, 11 септември, на Международната космическа станция (МКС) пристигнаха трима нови хора, както и изцяло гражданската мисия „Поларис Зора“, в момента в орбита около Земята се намират общо 19 души - това е нов световен рекорд.

Един американски астронавт и двама руски космонавти - Дон Петит, Алексей Овчинин и Иван Вагнер - се присъединиха към девет други астронавти, които в момента се намират на борда на МКС: Матю Доминик, Майкъл Барат, Жанет Епс, Александър Гребенкин, Олег Кононенко, Трейси Колдуел Дайсън, Николай Чуб и двамата астронавти с удължен престой - Буч Уилмор и Суни Уилямс.

На друго място в орбита, на борда на китайската космическа станция „Тянгун“ се намират трима „тайконавти“ - Йе Гуанфу, Ли Кон и Ли Гуансу.

В орбита са и четирима цивилни - Джаред Айзъкман, Скот Поти, Сара Гилис и Анна Менон, които участват в мисията на SpaceX „Поларис Зора“ и току-що осъществиха първата в историята частна космическа разходка.

