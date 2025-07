Бъкингамският дворец коментира кръвоизливa в окото на крал Чарлз

Б ъкингамският дворец излезе с официално обяснение, след като крал Чарлз беше забелязан с кървясало око по време на посрещането на френския президент Еманюел Макрон в началото на тридневното му държавно посещение във Великобритания.

76-годишният монарх беше придружен от кралица Камила, принц Уилям и Кейт Мидълтън за церемониалното посрещане с конна карета на Макрон, който пристигна на Острова във вторник сутринта.

Но още при първата му поява кралските наблюдатели забелязаха, че дясното око на Негово Величество е изцяло кръвясало – което предизвика нова вълна от безпокойство относно здравословното му състояние. На една от снимките, направена във вторник, силно зачервеното око на краля – който в момента се лекува от рак – ясно се вижда, докато той ръководи церемониалния старт на френското държавно посещение.

Това породи множество слухове, които наложиха намесата на източник от двореца. Той увери обществеността, че причината за състоянието на окото е спукан кръвоносен съд и няма връзка с други здравословни проблеми, включително с продължаващото му лечение.

