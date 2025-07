Макрон: Великобритания и Франция трябва да спасят Европа

Ф ренският президент Еманюел Макрон заяви, че англо-френското партньорство навлиза в нова ера, в която както Франция, така и Обединеното кралство имат "особена отговорност" да гарантират сигурността на Европа, предаде Politico .

* Видеото е архивно!

В реч пред двете камари на британския парламент в първия ден от държавното си посещение, първото, оказано на европейски лидер след Брекзит, Макрон заяви, че Лондон и Париж трябва заедно да "защитават международния ред" по примера на военновременния британски премиер Уинстън Чърчил.

Той отправи този призив на фона на онова, което определи като нарушаване на "международните правила от дестабилизиращи сили", които "се опитват да разделят света в своя изгода".

"Нашите две страни носят особена отговорност за сигурността на континента", каза Макрон. "На карта е поставена нашата способност да поемем отговорността за осигуряване на сигурността на нашия континент в по-голяма степен самостоятелно."

Френският президент отдавна призовава Европа да се стреми към по-голяма "стратегическа автономия" и да стане по-малко зависима от Съединените щати, особено що се отнася до европейската отбрана, стремеж, който понякога изключва Обединеното кралство.

Но призивът на Макрон за намаляване на зависимостта на Европа може да остане нечуто в Уестминстър, където Обединеното кралство остава твърдо обвързано със специалните си отношения с Вашингтон при управлението на Доналд Тръмп.

"Трябва да намалим рисковете за нашите общества и икономики. Трябва да ограничим прекомерната си зависимост от САЩ и Китай", каза той пред парламентаристите. Макрон обаче уточни, че не поставя Китай и Съединените щати "в една и съща категория".

Макрон говори в Уестминстър, след като по-рано заедно със съпругата си Брижит беше посрещнат в Уиндзор от краля и кралицата, с които поведе процесия с каляски и обядва в замъка Уиндзор. Посещението на Макрон е първото държавно посещение след възкачването на крал Чарлз на трона, а както Бъкингамският дворец, така и Даунинг стрийт организираха тържествено посрещане.

Украинският президент Володимир Зеленски се е обръщал към британския парламент два пъти, макар и без да му бъде оказано пълно държавно посещение, докато Доналд Тръмп не произнесе реч в Уестминстър по време на своето държавно посещение през 2019 г.

Макрон използва речта си, за да подчертае ангажимента си към "коалицията на желаещите", инициатива, водена от Великобритания и Франция за защита на всяко примирие в Украйна, която френският президент определи като "сигнал, че европейците никога няма да изоставят Украйна".

Той също така заяви, че европейските лидери трябва да призоват за незабавно прекратяване на огъня в Газа без предварителни условия, за да покажат, че "няма двойни стандарти" по отношение на Близкия изток, като подчерта, че постигането на признаване на палестинската държавност е "единственият път към мира".

Това е смело послание във Великобритания, която досега избягва да предприеме подобна стъпка. Попитан от депутати по темата във вторник, британският външен министър Дейвид Лами заяви единствено, че "се надява" палестинската държавност да бъде част от бъдещ мирен процес.

Френската президентска двойка ще се завърне във вторник вечер в Уиндзор за държавен банкет. В сряда Макрон ще проведе двустранни разговори с премиера Киър Стармър, като се очаква темата за справяне с незаконната миграция през Ламанша да заеме важно място.

