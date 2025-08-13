Българин е сред новите най-добри приятели на Бруклин Бекъм

П одновяването на брачните обети между Бруклин Бекъм и Никола Пелц беше бляскаво събитие, изпълнено със семейство, мода и приятели по-рано този месец.

И все пак, с появата на все повече снимки както от големия ден, така и от партито след него, става все по-очевидно, че празненствата са били доста едностранчиви - като по-голямата част от списъка с гости се състоеше от приятели, които Бруклин е срещнал след запознанството си с Никола, пише „Дейли Мейл“ (Daily Mail).

Най-крещящото отсъствие беше това на семейството на Бруклин

– майка му Виктория, баща му Дейвид, братята Ромео и Круз, и сестра му Харпър, които не бяха информирани за подновяването на брачните обети.

Отсъстваха и бивши членове на обкръжението на Бруклин, включително Роко Ричи и децата на Гордън Рамзи, бившата приятелка на брат му Ромео, Ким Търнбул, и още едно суперзвездно потомство в лицето на Анаис Галахър.

Освен че игнорирал братята и сестра си, беше разкрито и че Бруклин е игнорирал и някои от старите си приятели, както се вижда от сватбените му снимки. Източници, близки до Бекъм, преди това заявиха, че са загрижени, че Никола има непропорционално влияние в брака си със сина им.

Една групова снимка от сватбата показва

множество гости, които изглежда са станали близки на Бруклин чрез съпругата му, благодарение на присъствието им в света на актьорското майстоврсто и модата.

Една закачлива снимка даде поглед към списъка с гости, които всички са с много добри връзки и са сред знаменитостите в Лос Анджелис.

Един от тях е българинът Георги Сандев – гримьор, работил с някои от най-известните модели в света, включително Наоми Кембъл и Кейт Мос, и участвал в снимки за списания, включително Vogue и Vanity Fair.

Той също така създаде визията на Никола за посещението ѝ на музикалния фестивал Coachella тази година и публикува снимки на резултатите в своя Instagram профил.

Сандев се издигна в индустрията за красота и мода със своите смели, бляскави визии, които са едновременно флиртуващи и фантастични.

Роден и израснал в България, креативният артист прави съдбовен скок от бивш състезател по танци до значителна промяна в кариерата си и се премества в САЩ, изкачвайки се в йерархията, за да започне да асистира на някои от най-големите имена в бизнеса, преди направи пробив и самостоятелна кариера, пише сайтът models.com.

Друг е Даниел Муун – колорист на коса, известен с експериментирането си с диви и ярки нюанси при боядисването на коси. Той е работил с безброй известни личности от А-листата, включително Кание Уест, Кейти Пери и Мадона.

Хънтър Морено също е сред новите приятели на Бруклин Бекъм. Той е оператор и креативен директор, който често работи с известни музиканти и актьори – включително близката приятелка на Пелц-Бекъм – Селена Гомес.