Британските кралски особи се събират за коледен концерт, организиран от Кейт Мидълтън

Б ританските кралски особи се събират днес в Уестминстърското абатство в Лондон за превърналия се в ежегодно събитие коледен концерт, организиран от Катрин, принцесата на Уелс, предаде Ройтерс.

Към нея ще се присъедини съпругът ѝ, престолонаследникът принц Уилям, който ще прочете слово по време на службата в абатството, където през май беше коронясан крал Чарлз Трети, а миналата година се състоя погребението на кралица Елизабет Втора.

Сред гостите ще бъдат представители на благотворителни организации, свързани с кралските особи, а събитието ще включва музикални изпълнения на певицата и авторка на песни Фрея Райдингс и дует на соул изпълнителката Бевърли Найт и американския певец Адам Ламбърт.

Службата ще бъде част от програмата "Кралски коледни песни: Заедно на Коледа", която ще бъде излъчена по британската телевизия Ай Ти Ви на Бъдни вечер и ще включва въведение от принцесата на Уелс.

"Присъединете се към мен тази Бъдни вечер за специална коледна служба, за да благодарим от сърце на всички, които подкрепят най-младите членове на нашето общество през решаващите ранни години", казва Катрин в промоционален клип.

Миналата година много от кралските особи, които присъстваха на коледния концерт, носеха еднакви палта в цвят бордо. Това беше изтълкувано от британските медии като послание за сплотеност след критиките към семейството от страна на по-малкия брат на Уилям, принц Хари, и американската му съпруга Меган в документалния им филм за Нетфликс, излъчен през декември миналата година.

По-рано тази седмица Катрин и Уилям бяха заснети с крал Чарлз и съпругата му кралица Камила, което според кралските коментатори е демонстрация на единство след възобновяването на расовия спор, предизвикан от интервюто на Хари и Меган с американската телевизионна водеща Опра Уинфри през 2021 г.

Нидерландският превод на книга на журналиста Омид Скоби, който е смятан за симпатизант на двойката, посочва Чарлз и Катрин като кралските особи, провели "разговори" за това колко тъмна може да бъде кожата на сина на Хари и Меган - Арчи, преди той да се роди.

Издателят на книгата каза, че посочването на имената е било грешка, а Скоби отрече да е създал версия с включените имена. Казусът не е коментиран нито от Бъкингамския дворец, нито от херцозите на Съсекс.