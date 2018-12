Британското кралско семейство спазва множество традиции по време на коледните празници. Някои от тях датират от векове, а други са се наложили през последните няколко десетилетия. Някои от тях не са особено известни, но са доста любопитни. Ето част от тях:

Изпращат се стотици коледни картички

Кралица Елизабет II и принц Филип изпращат на близки и приятели около 850 ръчно подписани коледни картички. Тяхното надписване започва още от лятото, като всяко семейство от кралската фамилия изпраща собствена персонализирана картичка.

Пудинг за всички

Продължавайки традицията на дядо си, всяка Коледа кралицата раздава 1500 коледни пудинга на персонала на двореца и силите на сигурността, за да им благодари за положения труд през годината.

Коледа в двореца

От 1988 г. британското кралско семейство празнува Коледа и други празници в имението Сандрингам, което е собственост на кралското семейство от 1862 г. От всички резиденции на кралицата, това имение е най-малкото и понякога се налага гостите да нощуват в стаи, отредени за персонала.

Пътуване с влак

Кралицата наема цял вагон от обикновен обществен влак и заедно с принц Филип и техния персонал се отправя в графство Норфолк. Тази година кралицата отново пристигна с влак:

