54-годишната Рене Зелуегър ще се омъжва

54-годишната актриса Рене Зелуегър , известна с ролята си на Бриджит Джоунс , ще се омъжва.

Бъдещият съпруг на знаменитостта е нейният приятел, телевизионният водещ Ант Анстед. Разликата във възрастта със съпруга ѝ е 10 години. Отбелязва се, че са имали годеж. Бъдещите съпрузи планират да организират тих частен празник със семейството.

Вътрешен човек разкрива, че връзката между Зелуегър и Анстид е много силна. Двамата са влюбени един в друг и с нетърпение очакват сватбата.

Ant Anstead posts first photo of girlfriend Renée Zellweger with his kids https://t.co/qNIdfkstaT pic.twitter.com/jR3d36m4Ju